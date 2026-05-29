Суд відмовив у виплаті у 15 млн гривень цивільній дружині загиблого військового – у чому причина

21:31, 29 травня 2026
Верховний Суд підкреслив, що факт спільного проживання не прирівнюється до шлюбу в контексті старої редакції закону.
Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Міністерства оборони України в адміністративній справі за позовом про визнання протиправним та скасування протоколу комісії Міністерства оборони України та зобов’язання призначити одноразову грошову допомогу.

Обставини справи № 280/1098/25

Позивачка звернулася до суду з вимогою визнати протиправним та скасувати протокол комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов`язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних виплат від 8 листопада 2024 року №34/д, в частині, що стосується непризначення одноразової грошової допомоги позивачці та зобов’язати Міністерство оборони України призначити та виплатити їй одноразову грошову допомогу у розмірі 15 000 000 гривень у зв’язку із загибеллю військовослужбовця, з яким вона проживала однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Позов обґрунтовувався рішенням суду, яким встановлено факт проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Комісія Міністерства оборони України повернула документи на доопрацювання, оскільки на дату загибелі військовослужбовця (2022 рік) позивачка не відносилася до кола осіб, визначених статтею 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (у редакції, чинній на момент смерті), як один із подружжя.

Короткий зміст рішень судів попередніх інстанцій

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 08 квітня 2025 року позов задоволено частково.

Визнано протиправним та скасовано пункт 6 протоколу комісії Міністерства оборони України від 08 листопада 2024 року № 34/д щодо повернення документів позивачки на доопрацювання.

Зобов’язано Міністерство оборони України повторно розглянути заяву позивачки про призначення одноразової грошової допомоги з урахуванням правової оцінки суду. У задоволенні іншої частини позову відмовлено.

Постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 25 листопада 2025 року змінено мотивувальну частину рішення суду першої інстанції з урахуванням висновків апеляційного суду, залишивши без змін його резолютивну частину.

Суд апеляційної інстанції погодився з результатом розгляду справи, проте вказав на необхідність застосування норм законодавства, чинних на момент виникнення права (дата смерті військовослужбовця).

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд дійшов висновку, що право на отримання одноразової грошової допомоги виникає на дату загибелі (смерті) військовослужбовця і визначається законодавством, чинним саме на цей момент.

Станом на дату смерті військовослужбовця (2022 рік) стаття 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» не відносила до кола осіб, які мають право на таку допомогу, жінку (чоловіка), які проживали однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Факт проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, встановлений судовим рішенням, хоча і має преюдиційне значення для підтвердження фактичних відносин, не є самостійною підставою для віднесення особи до кола отримувачів одноразової грошової допомоги за редакцією закону, чинною на момент загибелі.

Зміни до законодавства, внесені у 2023–2024 роках, які розширили перелік осіб, не мають зворотної дії в часі і не можуть застосовуватися до правовідносин, у яких день виникнення права на виплату настав раніше.

Рішення комісії Міністерства оборони України про повернення документів на доопрацювання було правомірним, оскільки позивачка на момент загибелі не належала до жодної з категорій, прямо визначених законом.

Суди попередніх інстанцій неправильно застосували норми матеріального права, розширивши визначений законом вичерпний перелік отримувачів допомоги, що суперечить принципу правової визначеності.

Що вирішив суд

Верховний Суд касаційну скаргу Міністерства оборони України задовольнив.

Рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 08 квітня 2025 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 25 листопада 2025 року скасував.

Ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив.

Постанова Верховного Суду набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

Судово-юридична газета

