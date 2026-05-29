  1. В Україні

Україна та Непал скасували візові вимоги для власників дипломатичних і службових паспортів

21:50, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Набрала чинності угода між урядами двох країн, яка дозволяє безвізові поїздки для офіційних осіб на строк до 90 днів.
Україна та Непал скасували візові вимоги для власників дипломатичних і службових паспортів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Набрала чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Непалу про скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних, офіційних і службових паспортів, підписана 18 березня 2025 року в Нью-Делі, Республіка Індія, повідомили в МЗС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з положеннями документа, громадяни України та Непалу, які мають дипломатичні, службові або офіційні паспорти, можуть в’їжджати, перебувати, здійснювати транзитний проїзд і виїжджати з території держави іншої сторони без оформлення віз.

Така можливість діє за умови, що строк перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів або триває в межах строку акредитації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

віза Україна Непал

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]