Україна та Непал скасували візові вимоги для власників дипломатичних і службових паспортів

Набрала чинності угода між урядами двох країн, яка дозволяє безвізові поїздки для офіційних осіб на строк до 90 днів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Набрала чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Непалу про скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних, офіційних і службових паспортів, підписана 18 березня 2025 року в Нью-Делі, Республіка Індія, повідомили в МЗС.

Згідно з положеннями документа, громадяни України та Непалу, які мають дипломатичні, службові або офіційні паспорти, можуть в’їжджати, перебувати, здійснювати транзитний проїзд і виїжджати з території держави іншої сторони без оформлення віз.

Така можливість діє за умови, що строк перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів або триває в межах строку акредитації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.