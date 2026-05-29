ООН вперше внесла РФ до «списку ганьби» за сексуальне насильство під час війни — реакція МЗС України

21:58, 29 травня 2026
У щорічній доповіді Генсека ООН вперше зафіксовано підозри щодо систематичних злочинів сексуального насильства з боку російських сил.
Міністерство закордонних справ України привітало публікацію щорічної доповіді Генерального секретаря ООН щодо сексуального насильства, пов’язаного з конфліктами, та вперше включення до переліку сторін, обґрунтовано підозрюваних у систематичних актах такого насильства, Збройних сил і сил безпеки Російської Федерації та пов’язаних із ними груп. Йдеться про так званий «список ганьби».

У МЗС наголосили, що це є важливим кроком для встановлення правди, відновлення справедливості та забезпечення відповідальності за злочини, вчинені Росією під час агресії проти України.

За даними відомства, впродовж російської агресії тисячі українців — жінки, чоловіки та діти — зазнали сексуального насильства з боку російських військових та окупаційних структур. Окреме занепокоєння викликає становище військовополонених і цивільних утримуваних осіб, значна частина яких після звільнення свідчить про сексуальне насильство, катування, приниження та інші форми нелюдського поводження в російському полоні.

У МЗС підкреслили, що Російська Федерація використовує сексуальне насильство як інструмент ведення війни, терору та залякування, а також як засіб знищення людської гідності. Українська сторона висловила вдячність структурам ООН за визнання цих фактів.

Також зазначається, що Росія тепер фігурує у переліках порушників у межах двох ключових мандатів Ради Безпеки ООН — щодо дітей і збройних конфліктів та щодо сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Це, як наголошують у МЗС, є черговим підтвердженням злочинної природи російського режиму та системного характеру його дій.

Водночас у міністерстві вважають, що ситуація не має обмежуватися лише включенням до звітів і списків, і наголошують на необхідності переходу до практичних кроків із притягнення Росії та її представників до відповідальності. Зокрема, йдеться про недопущення участі російських військових, причетних до порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, в операціях ООН з підтримання миру.

У МЗС підкреслюють, що факти, наведені в доповіді Генсека ООН, стануть основою для подальших міжнародних дій щодо притягнення до відповідальності Росії та винних осіб. Повна відповідальність за сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, розглядається як складова відповідальності за агресію загалом.

Україна також продовжить посилювати національні механізми реагування на такі злочини. Зазначається, що держава ратифікувала Римський статут, забезпечує доступ міжнародних моніторингових місій та вдосконалює системи підтримки постраждалих, зокрема в межах законодавства щодо прав потерпілих і проміжних репарацій.

Окремо в МЗС відзначили співпрацю зі Спецпредставницею Генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілою Паттен та її командою, а також із Групою експертів ООН з питань верховенства права та сексуального насильства. У відомстві підкреслили, що включення Росії до «списку ганьби» стало можливим завдяки роботі українських дипломатів, правоохоронних органів, урядової уповноваженої з гендерної політики та представників громадського сектору.

Україна заявляє, що й надалі співпрацюватиме з міжнародними партнерами для подолання наслідків сексуального насильства, підтримки постраждалих і притягнення Російської Федерації та всіх винних до відповідальності.

