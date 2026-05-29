ООН впервые включила РФ в «список позора» за сексуальное насилие во время войны — реакция МИД Украины

21:58, 29 мая 2026
В ежегодном докладе Генерального секретаря ООН впервые зафиксированы подозрения в систематических преступлениях сексуального насилия со стороны российских сил.
Министерство иностранных дел Украины приветствовало публикацию ежегодного доклада Генерального секретаря ООН о сексуальном насилии, связанном с конфликтами, и впервые включение в перечень сторон, обоснованно подозреваемых в систематических актах такого насилия, Вооруженных сил и сил безопасности Российской Федерации и связанных с ними групп. Речь идет о так называемом «списке позора».

В МИД подчеркнули, что это важный шаг для установления правды, восстановления справедливости и обеспечения ответственности за преступления, совершенные Россией во время агрессии против Украины.

По данным ведомства, в ходе российской агрессии тысячи украинцев — женщины, мужчины и дети — подверглись сексуальному насилию со стороны российских военных и оккупационных структур. Особое беспокойство вызывает положение военнопленных и гражданских задержанных, значительная часть которых после освобождения свидетельствует о сексуальном насилии, пытках, унижениях и других формах бесчеловечного обращения в российском плену.

В МИД подчеркнули, что Российская Федерация использует сексуальное насилие как инструмент ведения войны, террора и запугивания, а также как средство уничтожения человеческого достоинства. Украинская сторона выразила благодарность структурам ООН за признание этих фактов.

Также отмечается, что Россия теперь фигурирует в списках нарушителей в рамках двух ключевых мандатов Совета Безопасности ООН — по вопросам детей и вооруженных конфликтов и по вопросам сексуального насилия, связанного с конфликтами. Это, как отмечают в МИД, является очередным подтверждением преступной природы российского режима и системного характера его действий.

В то же время в министерстве считают, что ситуация не должна ограничиваться лишь включением в отчеты и списки, и подчеркивают необходимость перехода к практическим шагам по привлечению России и ее представителей к ответственности. В частности, речь идет о недопущении участия российских военных, причастных к нарушениям международного гуманитарного права и прав человека, в операциях ООН по поддержанию мира.

В МИД подчеркивают, что факты, приведенные в докладе Генсека ООН, станут основой для дальнейших международных действий по привлечению к ответственности России и виновных лиц. Полная ответственность за сексуальное насилие, связанное с конфликтом, рассматривается как составная часть ответственности за агрессию в целом.

Украина также продолжит укреплять национальные механизмы реагирования на такие преступления. Отмечается, что государство ратифицировало Римский статут, обеспечивает доступ международных мониторинговых миссий и совершенствует системы поддержки пострадавших, в частности в рамках законодательства о правах потерпевших и промежуточных репарациях.

Отдельно в МИД отметили сотрудничество со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилой Паттен и её командой, а также с Группой экспертов ООН по вопросам верховенства права и сексуального насилия. В ведомстве подчеркнули, что включение России в «список позора» стало возможным благодаря работе украинских дипломатов, правоохранительных органов, правительственного уполномоченного по гендерной политике и представителей общественного сектора.

Украина заявляет, что и в дальнейшем будет сотрудничать с международными партнерами для преодоления последствий сексуального насилия, поддержки пострадавших и привлечения Российской Федерации и всех виновных к ответственности.

