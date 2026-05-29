Блогеры должны платить налоги с доходов от рекламы в TikTok и зарегистрироваться ФЛП

Министерство финансов Украины совместно с Государственной налоговой службой обнародовали разъяснения относительно налогообложения доходов, которые украинцы получают от деятельности в социальных сетях.

В качестве примера приведена блогер, которая ведет TikTok-канал и зарабатывает около 60 тысяч гривен в месяц на рекламе украинских и зарубежных брендов (180 тыс. грн/квартал, 720 тыс. грн/год).

Для легализации доходов ей необходимо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель третьей группы. Это позволит официально предоставлять рекламные услуги и получать оплату от украинских и иностранных компаний.

В Минфине отмечают, что блогеры могут подавать налоговую отчетность через приложение «Моя налоговая» и уплачивать предусмотренные законодательством налоги и обязательный страховой взнос.

