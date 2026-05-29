Украина и Непал отменили визовые требования для владельцев дипломатических и служебных паспортов

Вступило в силу соглашение между правительствами двух стран, разрешающее безвизовые поездки для официальных лиц на срок до 90 дней.

Вступило в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Непала об отмене визовых требований для предъявителей дипломатических, официальных и служебных паспортов, подписанное 18 марта 2025 года в Нью-Дели, Республика Индия, сообщили в МИД.

Согласно положениям документа, граждане Украины и Непала, имеющие дипломатические, служебные или официальные паспорта, могут въезжать, пребывать, осуществлять транзитный проезд и выезжать с территории государства другой стороны без оформления виз.

Такая возможность действует при условии, что срок пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней или длится в пределах срока аккредитации.

