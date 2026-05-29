В Киеве владельцев дома через суд требуют привести его в надлежащее состояние

Прокуратура в Киеве обратилась в суд, чтобы дом не разрушился.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура обратилась в суд с требованием обязать владельцев здания на ул. Саксаганского выполнить требования законодательства об охране культурного наследия и обеспечить надлежащее содержание объекта.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет о «Жилом доме», который в 2011 году был внесен в Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия города Киева. Здание является редким образцом застройки столицы середины XIX века и выполнено в стиле историзма с чертами неоренессанса.

По данным ведомства, коммерческие структуры, владеющие частями дома, не выполняют обязанности по его содержанию, что делает невозможным сохранение объекта культурного наследия.

В связи с этим Киевская городская прокуратура в судебном порядке требует от владельцев вновь выявленного объекта культурного наследия выполнить требования законодательства об охране культурного наследия — заключить охранный договор на дом и привести его в надлежащее состояние.

В настоящее время уже открыто производство по делам по искам прокурора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.