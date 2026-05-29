  1. В Украине

Рабочие места для людей с инвалидностью – правительство ввело новые правила контроля и льгот

21:03, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Два новых порядка меняют систему проверок работодателей и определяют, кто действительно будет иметь право на государственную поддержку.
Рабочие места для людей с инвалидностью – правительство ввело новые правила контроля и льгот
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил два порядка, необходимых для внедрения обновленного законодательства о праве людей с инвалидностью на труд. Документы регулируют контроль за выполнением работодателями норматива рабочих мест, а также процедуру оценки предприятий, которые могут претендовать на государственные льготы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решения приняты во исполнение Закона Украины №4219-IX, который обновляет подходы к трудоустройству людей с инвалидностью и определяет практические механизмы реализации этих норм.

По словам представителя правительства, безбарьерность на рынке труда означает не только формальное право на работу, но и реальную возможность трудоустройства, надлежащие условия труда и профессиональную реализацию. Для этого, по его словам, необходимы понятные правила для работодателей и прозрачные механизмы их выполнения.

Первый утвержденный порядок определяет механизм контроля за соблюдением норматива рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Он должен обеспечить единообразное применение требований законодательства, повысить эффективность государственного контроля и устранить правовую неопределенность. Для работодателей это означает четкие критерии оценки выполнения требований и понятную процедуру проверок.

Отдельно предусмотрен переходный период: меры государственного надзора за выполнением норматива рабочих мест будут осуществляться только в отношении периода, начиная с 1 июля 2026 года. Это должно дать бизнесу время для адаптации к новым правилам.

Второй порядок касается работодателей, которые создают рабочие места для людей с инвалидностью и могут претендовать на налоговые и другие льготы. Документ определяет процедуру оценки соответствия критериям и порядок предоставления соответствующего заключения.

Речь идет, в частности, о предприятиях трудовой интеграции людей с инвалидностью и предприятиях защищенного трудоустройства, осуществляющих некоммерческую хозяйственную деятельность. По результатам оценки работодатель будет получать заключение о соответствии установленным критериям, что влияет на приобретение или утрату права на льготы.

Правительство подчеркивает, что цель новых правил — сделать систему поддержки более адресной. Льготы должны получать работодатели, которые фактически создают рабочие места для людей с инвалидностью, обеспечивают надлежащие условия труда и соблюдают требования законодательства, а не только формально декларируют такие намерения.

Ожидается, что принятые порядки будут способствовать повышению уровня занятости людей с инвалидностью, увеличению количества соответствующих рабочих мест, более прозрачному применению льгот, упрощению правил для работодателей и усилению государственного контроля в этой сфере, а также развитию инклюзивного рынка труда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины льготы инвалидность трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]