Рабочие места для людей с инвалидностью – правительство ввело новые правила контроля и льгот

Два новых порядка меняют систему проверок работодателей и определяют, кто действительно будет иметь право на государственную поддержку.

Кабинет Министров утвердил два порядка, необходимых для внедрения обновленного законодательства о праве людей с инвалидностью на труд. Документы регулируют контроль за выполнением работодателями норматива рабочих мест, а также процедуру оценки предприятий, которые могут претендовать на государственные льготы.

Решения приняты во исполнение Закона Украины №4219-IX, который обновляет подходы к трудоустройству людей с инвалидностью и определяет практические механизмы реализации этих норм.

По словам представителя правительства, безбарьерность на рынке труда означает не только формальное право на работу, но и реальную возможность трудоустройства, надлежащие условия труда и профессиональную реализацию. Для этого, по его словам, необходимы понятные правила для работодателей и прозрачные механизмы их выполнения.

Первый утвержденный порядок определяет механизм контроля за соблюдением норматива рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Он должен обеспечить единообразное применение требований законодательства, повысить эффективность государственного контроля и устранить правовую неопределенность. Для работодателей это означает четкие критерии оценки выполнения требований и понятную процедуру проверок.

Отдельно предусмотрен переходный период: меры государственного надзора за выполнением норматива рабочих мест будут осуществляться только в отношении периода, начиная с 1 июля 2026 года. Это должно дать бизнесу время для адаптации к новым правилам.

Второй порядок касается работодателей, которые создают рабочие места для людей с инвалидностью и могут претендовать на налоговые и другие льготы. Документ определяет процедуру оценки соответствия критериям и порядок предоставления соответствующего заключения.

Речь идет, в частности, о предприятиях трудовой интеграции людей с инвалидностью и предприятиях защищенного трудоустройства, осуществляющих некоммерческую хозяйственную деятельность. По результатам оценки работодатель будет получать заключение о соответствии установленным критериям, что влияет на приобретение или утрату права на льготы.

Правительство подчеркивает, что цель новых правил — сделать систему поддержки более адресной. Льготы должны получать работодатели, которые фактически создают рабочие места для людей с инвалидностью, обеспечивают надлежащие условия труда и соблюдают требования законодательства, а не только формально декларируют такие намерения.

Ожидается, что принятые порядки будут способствовать повышению уровня занятости людей с инвалидностью, увеличению количества соответствующих рабочих мест, более прозрачному применению льгот, упрощению правил для работодателей и усилению государственного контроля в этой сфере, а также развитию инклюзивного рынка труда.

