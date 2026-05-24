В Киеве в результате атаки РФ повреждено здание Соломенского районного суда

Здание Соломенского районного суда Киева получило значительные разрушения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 24 мая, в результате вражеского ракетного обстрела здание Соломенского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Грушецкая, 1 получило значительные разрушения.

«В настоящее время в помещении полностью отсутствуют коммуникации, а кабинеты судей, канцелярий и залы судебных заседаний имеют повреждения, которые делают невозможной работу суда и представляют опасность.

В связи с указанным прием граждан в помещении по адресу: ул. Грушецкая, 1 полностью прекращен», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что рассмотрение судебных дел судьями, рабочие места которых располагались в этом корпусе, временно остановлено.

Отмечается, что вся необходимая информация по судебным делам предоставляется в канцеляриях суда, которые работают в штатном режиме по адресу: г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25.

Узнать о состоянии дел, находящихся в производстве судей пострадавшего помещения, можно по телефонам, размещенным на официальном веб-сайте Соломенского районного суда.

Судья Соломенского районного суда Киева Виктория Кицюк обнародовала фото последствий обстрела.

Напомним, в результате атаки РФ было повреждено здание МИД Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.