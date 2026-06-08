Электронная повестка через Резерв+: обязан ли военнообязанный явиться в ТЦК

Электронные повестки стали одной из самых обсуждаемых тем мобилизации, однако многие распространённые утверждения о них не соответствуют действующему законодательству.

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После реформирования системы воинского учета Украина фактически перешла к модели цифрового взаимодействия между государством и военнообязанными. Появился электронный кабинет военнообязанного, заработали электронные отсрочки, электронные направления на ВВК и другие онлайн-сервисы.

Вместе с развитием цифровых инструментов возникла и одна из наиболее дискуссионных тем — электронные повестки. В СМИ регулярно появляются сообщения о якобы начале их массовой рассылки через «Резерв+», а в обществе формируется убеждение, что любое уведомление в приложении автоматически создает юридическую обязанность явиться в ТЦК.

Однако действующее законодательство и судебная практика свидетельствуют, что ситуация значительно сложнее.

Что такое электронный кабинет военнообязанного

Электронный кабинет военнообязанного функционирует через приложение «Резерв+» и интегрирован с реестром «Оберіг». Его основное назначение заключается в предоставлении доступа к информации о воинском учете, обновлении персональных данных, оформлении отдельных услуг и получении сведений о собственном статусе.

По состоянию на сегодняшний день через цифровые сервисы уже реализованы:

обновление учетных данных;

получение электронного военно-учетного документа;

оформление отдельных видов отсрочек;

подача запроса на электронное направление на ВВК;

доступ к информации из реестра военнообязанных.

Таким образом, цифровой кабинет уже стал полноценным элементом системы воинского учета.

Предусмотрены ли законом электронные повестки

Именно этот вопрос вызывает наибольшее количество споров.

В течение 2025–2026 годов в публичном пространстве неоднократно распространялась информация о внедрении электронных повесток через «Резерв+». В то же время Министерство обороны официально опровергало сообщения о том, что такая система уже заработала или что повестки массово направляются через приложение.

Вместе с тем в Верховной Раде зарегистрированы законодательные инициативы (законопроекты №15233 та №15234, № 15235, № 15236, № 15237), которые предусматривают дальнейшую цифровизацию мобилизационных процедур, в частности возможность электронного вручения документов и фиксацию факта их получения. Однако регистрация законопроекта еще не означает его вступления в силу, поэтому важно отличать действующие нормы от законодательных инициатив и информации, распространяемой в публичном пространстве.

На сегодняшний день «Резерв+» безусловно является официальным электронным сервисом государства. Однако наличие уведомления в приложении еще не означает автоматического возникновения всех правовых последствий, которые закон в настоящее время связывает с надлежащим вручением повестки.

Юридическое значение имеет не любое информационное сообщение, а только тот способ уведомления, который прямо определен законом.

Каким способом повестка считается врученной сегодня

Вопрос вручения повесток регулируется прежде всего Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года, а также Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года.

Именно эти нормативные акты определяют, кто имеет право вручать повестки, каким способом осуществляется вызов в ТЦК и СП и когда лицо считается надлежащим образом уведомленным.

Согласно части десятой статьи 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» граждане, состоящие на воинском учете, обязаны соблюдать правила воинского учета и являться по вызову территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Статья 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» дополнительно возлагает на военнообязанных обязанность прибывать в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестках или иных документах о вызове.

Порядок №560 устанавливает, что вызов резервистов и военнообязанных во время мобилизации осуществляется путем вручения либо направления повестки.

При этом законодательство больше не связывает процедуру вызова исключительно с личным вручением документа. Повестка может быть вручена лично уполномоченными представителями ТЦК и СП, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений или организаций в случаях, предусмотренных законом. Она также может вручаться по месту работы, учебы, проживания либо в других местах, где находится военнообязанный.

Особое значение после изменений законодательства приобрела отправка повесток почтой. Согласно пункту 34 Порядка, утвержденного постановлением КМУ №560, повестка может направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.

Вместе с тем пункт 41 данного Порядка предусматривает, что повестка считается врученной не только с момента ее получения, но и в случае отказа от получения либо отсутствия лица по адресу. Таким образом, законодательство все больше ориентируется на принцип надлежащего уведомления, а не фактического вручения.

Именно поэтому сегодня ключевым становится не столько факт физического получения повестки, сколько соблюдение государственным органом установленной процедуры ее направления. Такой подход уже влияет на судебную практику, в которой все чаще оценивается не то, прочитал ли человек документ, а то, были ли выполнены предусмотренные законом требования относительно его надлежащего уведомления.

Судебный взгляд

В постановлении от 23 октября 2024 года по делу № 380/2838/24 ВС отметил, что повестка является лишь средством уведомления гражданина о необходимости исполнения воинской обязанности, установленной законом, и потому не может быть самостоятельным предметом судебного обжалования. Суд подчеркнул, что обязанность явиться в ТЦК и СП возникает не из повестки, а непосредственно из Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

В то же время судебная практика свидетельствует, что обжалованию могут подлежать не сами повестки, а решения и действия ТЦК и СП, непосредственно влияющие на права лица, в частности решения о мобилизации, отказе в отсрочке, результаты прохождения ВВК, постановления о привлечении к административной ответственности или иные индивидуальные акты.

Показательным является дело № 401/781/26, в котором суд отменил штраф ТЦК в размере 17 тыс. грн за неявку по повестке. Суд отметил, что согласно пункту 41 Порядка №560 факт надлежащего уведомления должен подтверждаться определенными законом доказательствами, в частности подписью о получении повестки, видеофиксацией вручения либо документами почтового оператора. Поскольку ТЦК не смог доказать факт вручения повестки либо надлежащего уведомления лица о вызове, суд признал отсутствие состава административного правонарушения и отменил постановление о наложении штрафа.

Интересным является и решение суда по делу № 420/42974/25, где суд признал противоправным внесение в реестр «Оберіг» сведений о нарушении военнообязанным правил воинского учета. Суд установил, что лицо своевременно обновило свои данные через электронный кабинет, однако ТЦК не доказал факт надлежащего вручения повестки либо ее направления по актуальному адресу проживания.

К аналогичному выводу пришел суд в деле № 560/3460/26. Суд признал противоправным внесение в реестр «Оберіг» сведений о нарушении воинского учета, поскольку ТЦК не предоставил надлежащих доказательств вручения либо направления повестки. В частности, в материалах дела отсутствовали уведомления о вручении, опись вложения, подпись о получении и иные доказательства надлежащего уведомления лица, что стало основанием для исключения соответствующих сведений из реестра.

Таким образом, судебная практика демонстрирует два ключевых подхода: сама повестка не является решением, которое можно обжаловать, однако ТЦК обязан доказать факт надлежащего уведомления лица о вызове.

Что остается дискуссионным

Несмотря на цифровизацию воинского учета, порядок направления электронных повесток до сих пор требует дополнительного урегулирования.

В частности, законодатель должен определить, каким образом будет подтверждаться факт получения уведомления, будет ли достаточно его доставки в электронный кабинет и какие последствия будут иметь технические сбои. Именно эти вопросы могут стать предметом будущих судебных споров.

Следовательно, цифровизация воинского учета в Украине уже стала реальностью. Электронный кабинет военнообязанного и приложение «Резерв+» постепенно превращаются в основной канал взаимодействия гражданина с государством в сфере воинской обязанности.

Вместе с тем утверждения о полноценном функционировании системы электронных повесток пока опережают действующее законодательство. Значительная часть соответствующих механизмов остается предметом законодательных инициатив либо общественных дискуссий.

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