ТЦК не довів належного оповіщення військовозобов’язаного: суд зобов’язав виключити з «Оберігу» дані про порушення військового обліку

Одеський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов військовозобов’язаного до ТЦК, визнавши протиправним внесення до реєстру «Оберіг» відомостей про порушення ним правил військового обліку.

Одеський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу № 420/42974/25 за позовом військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо оскарження внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення ним правил військового обліку. Позивач також просив зобов’язати ТЦК виключити відповідні дані з реєстру та скасувати наслідки їх внесення.

Суть справи

Позивач вказував, що територіальний центр комплектування безпідставно вніс до реєстру «Оберіг» відомості про нього як про порушника правил військового обліку та ініціював звернення до Національної поліції щодо його розшуку і доставлення до ТЦК.

На його переконання, він належним чином виконав обов’язок щодо уточнення військово-облікових даних, оскільки ще 30 травня 2024 року через застосунок «Резерв+» оновив адресу фактичного проживання, номер телефону та електронну пошту. При цьому стосовно нього не складалися протоколи про адміністративне правопорушення та не виносилися постанови за статтями 210 чи 210-1 КУпАП.

Суд встановив, що 18 серпня 2025 року начальником ТЦК було видано розпорядження про забезпечення прибуття позивача до територіального центру комплектування 22 серпня 2025 року. Наступного дня представники органу місцевого самоврядування склали акт про відсутність особи за місцем реєстрації та зазначили, що вона фактично проживає в Одесі.

На підставі цього акта вже 19 серпня 2025 року посадові особи ТЦК внесли до реєстру «Оберіг» інформацію про порушення позивачем правил військового обліку. Того ж дня було сформовано звернення до органів Національної поліції щодо його розшуку та адміністративного затримання з метою доставлення до ТЦК для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Водночас у матеріалах справи були відсутні докази вручення позивачу повістки або належного повідомлення про виклик до територіального центру комплектування. Також встановлено, що після оновлення даних через «Резерв+» позивач повідомив державі актуальну адресу проживання в Одесі, однак повістка за цією адресою не надсилалася.

ТЦК заперечував проти позову та зазначав, що позивач порушив правила військового обліку, не прибувши за викликом. Відповідач наполягав, що внесення інформації до реєстру «Оберіг» не є адміністративним стягненням, а лише відображає службову інформацію про виконання військового обов’язку. Крім того, ТЦК вказував, що оновлення даних через застосунок «Резерв+» не звільняє особу від обов’язку з’явитися за викликом.

Позиція та висновки суду

Суд детально проаналізував норми Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №560, а також Правила надання послуг поштового зв’язку.

Суд звернув увагу, що в матеріалах справи відсутній примірник повістки, складеної на ім’я позивача, а також відсутні докази її направлення поштовим зв’язком або вручення в інший передбачений законом спосіб.

Водночас суд встановив, що позивач ще у травні 2024 року через застосунок «Резерв+» повідомив державі актуальну адресу свого проживання в Одесі. Незважаючи на це, ТЦК не направив йому повістку за вказаною адресою, а надіслав розпорядження про виклик за адресою реєстрації, яка вже не була актуальною.

Суд дійшов висновку, що факт належного оповіщення позивача про виклик до ТЦК відповідачем не доведений. Відсутність належного підтвердження оповіщення виключає можливість вважати доведеним порушення правил військового обліку та наявність ознак адміністративного правопорушення.

Окремо суд зазначив, що внесення відомостей про порушення правил військового обліку до реєстру «Оберіг» відбулося 19 серпня 2025 року, тобто ще до настання дати явки, визначеної на 22 серпня 2025 року. За таких обставин внесення відповідного запису було передчасним, безпідставним та протиправним.

Суд наголосив, що за відсутності доказів належного повідомлення особи про виклик до ТЦК відповідач не мав правових підстав для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення правил військового обліку.

Разом з тим суд відмовив у задоволенні вимог про зобов’язання ТЦК відкликати звернення до поліції та утриматися від внесення аналогічних відомостей у майбутньому. Суд зазначив, що адміністративний суд не може втручатися у дискреційні повноваження органу влади щодо майбутніх дій або підміняти його у питаннях внутрішньої взаємодії з іншими державними органами.

Також суд визнав надмірною окрему вимогу про визнання бездіяльності щодо невиправлення відомостей у реєстрі, оскільки належним способом захисту порушеного права є саме визнання дій ТЦК протиправними та зобов’язання виключити відповідний запис.

За результатами розгляду справи суд частково задовольнив позов. Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії територіального центру комплектування щодо внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів даних про порушення позивачем правил військового обліку та зобов’язав виключити такі відомості з реєстру. В іншій частині позовних вимог суд відмовив.

Крім того, суд стягнув з територіального центру комплектування на користь позивача судовий збір у розмірі 1211,20 грн.

