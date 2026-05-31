ТЦК не доказал должного оповещения военнообязанного: суд обязал исключить из «Оберега» данные о нарушении военного учета

Одесский окружной административный суд частично удовлетворил иск военнообязанного в ТЦК, признав противоправным внесение в реестр «Оберег» сведений о нарушении им правил военного учета.

Одесский окружной административный суд рассмотрел административное дело № 420/42974/25 по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки об обжаловании внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении им правил воинского учета. Истец также просил обязать ТЦК исключить соответствующие данные из реестра и устранить последствия их внесения.

Суть дела

Истец указывал, что территориальный центр комплектования безосновательно внес в реестр «Оберіг» сведения о нем как о нарушителе правил воинского учета и инициировал обращение в Национальную полицию относительно его розыска и доставления в ТЦК.

По его убеждению, он надлежащим образом выполнил обязанность по уточнению военно-учетных данных, поскольку еще 30 мая 2024 года через приложение «Резерв+» обновил адрес фактического проживания, номер телефона и адрес электронной почты. При этом в отношении него не составлялись протоколы об административном правонарушении и не выносились постановления по статьям 210 или 210-1 КУоАП.

Суд установил, что 18 августа 2025 года начальником ТЦК было издано распоряжение об обеспечении прибытия истца в территориальный центр комплектования 22 августа 2025 года. На следующий день представители органа местного самоуправления составили акт об отсутствии лица по месту регистрации и указали, что оно фактически проживает в Одессе.

На основании этого акта уже 19 августа 2025 года должностные лица ТЦК внесли в реестр «Оберіг» информацию о нарушении истцом правил воинского учета. В тот же день было сформировано обращение в органы Национальной полиции относительно его розыска и административного задержания с целью доставления в ТЦК для составления протокола об административном правонарушении.

Вместе с тем в материалах дела отсутствовали доказательства вручения истцу повестки либо надлежащего уведомления о вызове в территориальный центр комплектования. Также было установлено, что после обновления данных через «Резерв+» истец сообщил государству актуальный адрес проживания в Одессе, однако повестка по этому адресу не направлялась.

ТЦК возражал против иска и указывал, что истец нарушил правила воинского учета, не прибыв по вызову. Ответчик настаивал, что внесение информации в реестр «Оберіг» не является административным взысканием, а лишь отражает служебную информацию об исполнении воинской обязанности. Кроме того, ТЦК указывал, что обновление данных через приложение «Резерв+» не освобождает лицо от обязанности явиться по вызову.

Позиция и выводы суда

Суд подробно проанализировал нормы Закона «О воинской обязанности и военной службе», Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров №560, а также Правила предоставления услуг почтовой связи.

Суд обратил внимание, что в материалах дела отсутствует экземпляр повестки, составленной на имя истца, а также отсутствуют доказательства ее направления почтовой связью либо вручения иным предусмотренным законом способом.

Вместе с тем суд установил, что истец еще в мае 2024 года через приложение «Резерв+» сообщил государству актуальный адрес своего проживания в Одессе. Несмотря на это, ТЦК не направил ему повестку по указанному адресу, а направил распоряжение о вызове по адресу регистрации, который уже не являлся актуальным.

Суд пришел к выводу, что факт надлежащего уведомления истца о вызове в ТЦК ответчиком не доказан. Отсутствие надлежащего подтверждения уведомления исключает возможность считать доказанным нарушение правил воинского учета и наличие признаков административного правонарушения.

Отдельно суд отметил, что внесение сведений о нарушении правил воинского учета в реестр «Оберіг» произошло 19 августа 2025 года, то есть еще до наступления даты явки, определенной на 22 августа 2025 года. При таких обстоятельствах внесение соответствующей записи было преждевременным, безосновательным и противоправным.

Суд подчеркнул, что при отсутствии доказательств надлежащего уведомления лица о вызове в ТЦК ответчик не имел правовых оснований для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении правил воинского учета.

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении требований об обязании ТЦК отозвать обращение в полицию и воздержаться от внесения аналогичных сведений в будущем. Суд отметил, что административный суд не может вмешиваться в дискреционные полномочия органа власти относительно будущих действий либо подменять его в вопросах внутреннего взаимодействия с другими государственными органами.

Также суд признал избыточным отдельное требование о признании бездействия относительно неисправления сведений в реестре, поскольку надлежащим способом защиты нарушенного права является именно признание действий ТЦК противоправными и обязательство исключить соответствующую запись.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск. Одесский окружной административный суд признал противоправными действия территориального центра комплектования по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов данных о нарушении истцом правил воинского учета и обязал исключить такие сведения из реестра. В остальной части исковых требований суд отказал.

Кроме того, суд взыскал с территориального центра комплектования в пользу истца судебный сбор в размере 1211,20 грн.

