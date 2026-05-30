Когда военнослужащему предоставляется отпуск по семейным обстоятельствам

Отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется сроком до 10 дней.

Фото: tsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам даже во время военного положения. Об этом напомнил Донецкий областной ТЦК.

Такой отпуск обычно предоставляется сроком до 10 дней без учета времени на дорогу. За военнослужащим полностью сохраняется денежное обеспечение.

Основания для предоставления отпуска:

заключение брака;

рождение ребенка;

тяжелая болезнь близких родственников;

смерть близких родственников;

пожар или другое стихийное бедствие;

другие семейные обстоятельства, требующие личного присутствия военнослужащего.

Как оформить отпуск:

Подать рапорт на имя командира; Приложить подтверждающие документы; Дождаться согласования; Получить приказ и отпускной билет.

В рапорте необходимо указать причину отпуска, его продолжительность, место пребывания и вид транспорта для расчета времени на дорогу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.