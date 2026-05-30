  1. В Украине

Когда военнослужащему предоставляется отпуск по семейным обстоятельствам

22:58, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется сроком до 10 дней.
Когда военнослужащему предоставляется отпуск по семейным обстоятельствам
Фото: tsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам даже во время военного положения. Об этом напомнил Донецкий областной ТЦК.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Такой отпуск обычно предоставляется сроком до 10 дней без учета времени на дорогу. За военнослужащим полностью сохраняется денежное обеспечение.

Основания для предоставления отпуска:

  • заключение брака;
  • рождение ребенка;
  • тяжелая болезнь близких родственников;
  • смерть близких родственников;
  • пожар или другое стихийное бедствие;
  • другие семейные обстоятельства, требующие личного присутствия военнослужащего.

Как оформить отпуск:

  1. Подать рапорт на имя командира;
  2. Приложить подтверждающие документы;
  3. Дождаться согласования;
  4. Получить приказ и отпускной билет.

В рапорте необходимо указать причину отпуска, его продолжительность, место пребывания и вид транспорта для расчета времени на дорогу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК отпуск

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ремонт авто после ДТП: как взыскать разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью запчастей

Что делать, если страховая покрыла лишь часть ремонта после ДТП.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]