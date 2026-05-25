Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Коллаж: SUD.UA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В украинском административном судопроизводстве вопрос соблюдения процессуальных сроков остается одним из ключевых в спорах граждан с государством, в частности в делах по социальной защите военнослужащих. Верховный Суд продолжает формировать подход к соблюдению процессуальных сроков в спорах граждан с государством. Очередную правовую позицию по этому вопросу Кассационный административный суд в составе Верховного Суда высказал в постановлении от 21 мая 2026 года по делу №200/3777/25, касавшемся социальной защиты военнослужащего.

Этот кейс касается не только вопросов выплаты индексации, но и крайне важного вопроса: где проходит граница между объективными трудностями государственного органа и обычной халатностью.

Истец обратился в суд с иском к воинской части, требуя признать противоправным бездействие относительно неначисления и невыплаты индексации денежного обеспечения, а также компенсацию потери доходов. Донецкий окружной административный суд иск удовлетворил частично.

Воинская часть попыталась обжаловать это решение, однако первую апелляционную жалобу вернули из-за неуплаты судебного сбора, а повторную подали только через 48 дней после окончания установленного 30-дневного срока на обжалование.

Воинская часть утверждала, что приняла все возможные меры. Сразу после получения решения первой инстанции был направлен рапорт на выделение средств, однако финансирование поступило позже, после чего на следующий же день была подана повторная жалоба. Ответчик считал такое поведение добросовестным.

Суд апелляционной инстанции отказал в открытии производства, отметив, что внутренние процедуры согласования средств не являются уважительной причиной для пропуска сроков субъектом властных полномочий.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу воинской части без удовлетворения.

Критерии уважительности причин пропуска срока

ВС сослался на положения статьи 121 и части третьей статьи 295 Кодекса административного судопроизводства Украины, в соответствии с которыми возобновление процессуального срока возможно только при наличии уважительных причин.

При этом, с учетом практики Большой Палаты Верховного Суда по делу № 9901/32/20, подчеркнуто, что такие причины должны быть:

реальными;

объективно непреодолимыми;

не связанными с халатностью или ненадлежащей организацией работы стороны.

Условия повторной подачи апелляционной жалобы

Верховный Суд детально описал условия рассмотрения ходатайств о возобновлении процессуальных сроков в случае повторного обращения с апелляционной жалобой. Соответствующая правовая позиция сформирована в постановлениях ВС от 24.07.2023 № 200/3692/21, от 07.09.2023 дело № 120/3679/22 и от 04.09.2024 дело № 520/30207/23.

Срок на апелляционное обжалование в случае повторной подачи жалобы может быть возобновлен только при условии одновременного соблюдения следующих 5 критериев:

Первоначальное обращение в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой состоялось в пределах предусмотренного процессуальным законом срока на апелляционное обжалование.

Повторная подача апелляционной жалобы состоялась в пределах срока апелляционного обжалования или в течение разумного срока после получения копии определения суда о возвращении первоначальной жалобы — без неоправданных задержек и лишних проволочек.

Жалобщиком продемонстрировано добросовестное отношение к реализации им права на апелляционное обжалование и приняты все возможные и зависящие от него меры с целью устранения недостатков апелляционной жалобы, которые стали основанием для возвращения впервые поданной апелляционной жалобы, и такие недостатки фактически устранены по состоянию на момент повторного обращения с апелляционной жалобой.

Доказано, что возвращение предварительно поданных апелляционных жалоб произошло по причинам, которые не зависели от лица, обжалующего судебные решения, и которые обусловлены наличием объективных и непреодолимых обстоятельств, сделавших невозможной или значительно затруднивших возможность своевременного обращения в суд апелляционной инстанции, и не могли быть устранены жалобщиком.

Наличие таких обстоятельств подтверждено надлежащими и допустимыми доказательствами.

Сама по себе действующая ухвала о возвращении первой апелляционной жалобы не является автоматическим или уважительным основанием для безусловного возобновления срока при повторной подаче. Суды будут оценивать поведение жалобщика и причины пропуска в совокупности по указанным критериям.

Отсутствие финансирования не является уважительной причиной

Одним из ключевых выводов постановления стала позиция Суда относительно невозможности оправдывать пропуск сроков отсутствием бюджетного финансирования.

Верховный Суд подчеркнул, что государство не может получать преимущество от несоблюдения правил, установленных им же самим.

Суд отметил, что организационные трудности государственных органов, в частности вопросы перераспределения средств между бюджетными счетами, являются внутренними административными вопросами и не должны влиять на право лица на доступ к правосудию и принцип правовой определенности.

Верховный Суд подтвердил, что государственные органы не имеют процессуальных преференций в судебных спорах. Отсутствие средств в смете или внутренние бюджетные процедуры не могут автоматически признаваться уважительной причиной для пропуска сроков апелляционного обжалования.

Несмотря на то, что воинская часть повторно подала апелляционную жалобу сразу после получения финансирования для уплаты судебного сбора, общая задержка после истечения процессуального срока составила 48 дней, что было признано чрезмерным. После завершения установленного законом срока на обжалование лицо имеет право рассчитывать на окончательность судебного решения и стабильность своего правового положения.

Таким образом, организационные или бюрократические трудности государственных органов не могут перекладываться на участников судебного процесса и влиять на доступ к правосудию и принцип правовой определенности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.