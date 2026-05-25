Украина переходит на новые стандарты топлива: биоэтанол станет составной частью бензина

Минэкономики готовит гармонизацию норм качества топлива с требованиями ЕС и ужесточение контроля за биотопливом.

Украина готовится к введению новых требований по использованию биоэтанола в бензинах. Для этого планируется обновление стандартов качества топлива, согласование технических регламентов с нормами Европейского Союза и модернизация систем контроля и отбора проб, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что речь идет не только об установлении обязательной доли биотоплива в бензине, но и о формировании действенной системы контроля его качества.

«Необходимо обновить стандарты, методы испытаний и подходы к проверке. Это также является важным элементом выполнения евроинтеграционных обязательств Украины, в частности директив RED-II и RED-III», — отметил он.

Во время круглого стола в Минэкономики по вопросу добавления биоэтанола в автомобильные бензины обсуждалось обновление технических регламентов для бензина и дизельного топлива, а также внедрение европейских стандартов EN 228 и EN 590. Отдельно рассматривается постепенный переход от экологических классов Евро-3 и Евро-4 к более современным требованиям.

Также обсуждался вопрос практической реализации Технического регламента о требованиях к альтернативным моторным топливам, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 1482. Этот документ регулирует использование топлив с содержанием спирта от 10% до 50%.

Кроме того, участники поддержали переход на европейскую систему классификации топлива вместо устаревших советских маркировок типа А-80 и А-92. В то же время для дизельного топлива планируется сохранить контроль показателя температуры помутнения с учетом климатических условий Украины.

