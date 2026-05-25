  1. В Украине

Украина переходит на новые стандарты топлива: биоэтанол станет составной частью бензина

14:47, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минэкономики готовит гармонизацию норм качества топлива с требованиями ЕС и ужесточение контроля за биотопливом.
Украина переходит на новые стандарты топлива: биоэтанол станет составной частью бензина
Фото: eenergy.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина готовится к введению новых требований по использованию биоэтанола в бензинах. Для этого планируется обновление стандартов качества топлива, согласование технических регламентов с нормами Европейского Союза и модернизация систем контроля и отбора проб, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что речь идет не только об установлении обязательной доли биотоплива в бензине, но и о формировании действенной системы контроля его качества.

«Необходимо обновить стандарты, методы испытаний и подходы к проверке. Это также является важным элементом выполнения евроинтеграционных обязательств Украины, в частности директив RED-II и RED-III», — отметил он.

Во время круглого стола в Минэкономики по вопросу добавления биоэтанола в автомобильные бензины обсуждалось обновление технических регламентов для бензина и дизельного топлива, а также внедрение европейских стандартов EN 228 и EN 590. Отдельно рассматривается постепенный переход от экологических классов Евро-3 и Евро-4 к более современным требованиям.

Также обсуждался вопрос практической реализации Технического регламента о требованиях к альтернативным моторным топливам, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 1482. Этот документ регулирует использование топлив с содержанием спирта от 10% до 50%.

Кроме того, участники поддержали переход на европейскую систему классификации топлива вместо устаревших советских маркировок типа А-80 и А-92. В то же время для дизельного топлива планируется сохранить контроль показателя температуры помутнения с учетом климатических условий Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Минэкономики

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

В парламенте не хотят отменять ценовые ограничения на медикаменты для военных во время лечения

Реализация подхода к доступу военнослужащих к лекарственным средствам требует синхронного обновления смежных законов.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]