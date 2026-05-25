Україна переходить на нові стандарти пального: біоетанол стане частиною бензину

Мінекономіки готує гармонізацію норм якості пального з вимогами ЄС та посилення контролю за біопаливом.

Фото: eenergy.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна готується до запровадження нових вимог щодо використання біоетанолу в бензинах. Для цього планується оновлення стандартів якості пального, узгодження технічних регламентів із нормами Європейського Союзу та модернізація систем контролю і відбору зразків, повідомляє Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголосив, що йдеться не лише про встановлення обов’язкової частки біопалива в бензині, а й про формування дієвої системи контролю його якості.

«Потрібно оновити стандарти, методи випробувань і підходи до перевірки. Це також є важливим елементом виконання євроінтеграційних зобов’язань України, зокрема директив RED-II та RED-III», — зазначив він.

Під час круглого столу в Мінекономіки щодо додавання біоетанолу до автомобільних бензинів обговорювалося оновлення технічних регламентів для бензину і дизельного пального, а також впровадження європейських стандартів EN 228 та EN 590. Окремо розглядається поступовий перехід від екологічних класів Євро-3 та Євро-4 до сучасніших вимог.

Також порушувалося питання практичної реалізації Технічного регламенту щодо вимог до альтернативних моторних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1482. Цей документ регулює використання палив із вмістом спирту від 10% до 50%.

Крім того, учасники підтримали перехід на європейську систему класифікації пального замість застарілих радянських маркувань типу А-80 та А-92. Водночас для дизельного пального планується збереження контролю показника температури помутніння з урахуванням кліматичних умов України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.