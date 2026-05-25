РСУ змінила правила оприлюднення судових оголошень у господарських справах

Рада суддів України внесла зміни до положення про АСДС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів України погодила зміни до класифікатора в спеціалізаціях «Адміністративне судочинство» та «Цивільне судочинство» й внесла зміни до положення про АСДС, доповнивши пункт 2.7 новими підпунктами, що стосуються належного унормування порядку офіційного оприлюднення оголошень у господарських справах на офіційному вебпорталі судової влади.

22 травня у Києві відбулося засідання РСУ, у якому взяли участь 28 членів Ради.

Засідання відбувалося у змішаному форматі — 21 член Ради був присутній у залі засідань, семеро — брали участь через відеоконференцзв'язок.

Зокрема, РСУ доповнила пункт 2.7 «Надання інформації про стан розгляду судових справ» підпунктами 2.7.5 - 2.7.5.2 наступними нормами такого змісту:

«2.7.5. На офіційному вебпорталі судової влади України оприлюднюється інформація щодо оприлюднення ухвал, оголошень (повідомлень) у господарських справах про:

відкриття провадження у справі та відкладення розгляду справи або оголошення перерви в засіданні у справах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою;

відкриття провадження у справі та відкладення розгляду справи або оголошення перерви в засіданні у справах про визнання торговельної марки (знака для товарів і послуг) добре відомою;

відкриття процедури превентивної реструктуризації;

затвердження плану превентивної реструктуризації;

відкриття провадження у справі про банкрутство боржника;

введення процедури санації;

визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника;

визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника;

виклик в суд відповідача, третьої особи, свідка, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме або знаходиться на тимчасово окупованій території чи в районі проведення антитерористичної операції;

інша інформація щодо офіційного оприлюднення оголошень у справах у випадках, визначених законодавством.

2.7.5.1. Зміст оголошення (повідомлення) повинен відповідати вимогам Господарського процесуального кодексу України та Кодексу України з процедур банкрутства.

2.7.5.2. Офіційне оприлюднення оголошень (повідомлень) у справах здійснюється на підставі судового рішення, яке містить припис: «Оприлюднити на офіційному вебпорталі судової влади України оголошення (повідомлення) про ____________, текст якого додається».

Оголошення (повідомлення), що підлягає офіційному оприлюдненню, формується в автоматизованій системі з використанням відповідної комп’ютерної програми в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису судді, який ухвалив відповідне судове рішення, у встановлені процесуальним законодавством Кодексом України з процедур банкрутства строки.

Підписаний оригінал оголошення (повідомлення) на паперовому носії з відміткою про дату накладення кваліфікованого електронного підпису долучається до матеріалів справи.

Оголошення (повідомлення), що підлягає офіційному оприлюдненню, після його підписання автоматично передається адміністратору автоматизованої системи – Державному підприємству «Інформаційні судові системи», яке здійснює його офіційне оприлюднення протягом одного робочого дня.

Офіційне оприлюднення оголошення (повідомлення) не залежить від оскарження в апеляційному або касаційному порядку судового рішення, яке містить припис про офіційне оприлюднення.

За результатами офіційного оприлюднення підписаний оригінал оголошення (повідомлення) із зазначенням дати такого оприлюднення долучається до матеріалів справи.

У разі допущення помилки в тексті оголошення (повідомлення) або описки в ухвалі про офіційне оприлюднення оголошення (повідомлення) господарським судом виноситься ухвала про їх виправлення та здійснення офіційного оприлюднення додаткового оголошення (повідомлення) про виправлення. Таке оголошення (повідомлення) має містити відмітку «додаткове».

Окрім того, у підпункті 2.7.4. пункту 2.7. виключили шостий абзац, який говорив, що «не оприлюднюється інформація щодо сторін та суті судової справи, якщо таке обмеження встановлено чинним законодавством».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.