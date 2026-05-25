На Волині не виключають загрози наступу з Білорусі та готуються до кругової оборони

08:22, 25 травня 2026
Для жителів прикордонних територій уже визначили місця можливої евакуації у разі загрози.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
На Волині триває посилення оборони кордону з Білоруссю, а прикордонні громади готують до можливих дій у разі загрози наступу.

У Ковельській районній військовій адміністрації повідомили, що населені пункти готують до кругової оборони, а для жителів уже визначені маршрути та місця можливої евакуації.

За словами начальниці РВА Ольги Черен, ситуація на кордоні наразі спокійна та контрольована, однак ризик можливого наступу російських військ із території Білорусі повністю не виключають.

Вона вказала, що заходи з укріплення державного кордону тривають від початку повномасштабного вторгнення РФ. Напередодні представники прикордонних громад також брали участь у нараді за участю Президента України, де обговорювали посилення оборони прикордонних територій.

У районній військовій адміністрації повідомили, що голови прикордонних громад залучені до роботи з посилення кордону та підготовки кругової оборони населених пунктів. Також триває нарощування спроможностей Сил оборони та системи захисту державного кордону.

У разі виникнення небезпеки на кордоні повній евакуації підлягатимуть суміжні території. Для населення вже визначили місця, куди людей можуть евакуйовувати за потреби.

В адміністрації наголосили, що попри підготовку до можливих загроз жителі прикордонних громад продовжують жити у звичному режимі та займатися сільським господарством. Місцевих жителів також готують до дій у разі можливої евакуації, вказує «Суспільне».

У Ковельській РВА додали, що панічних настроїв серед населення немає, а жителі прикордонних територій продовжують працювати та допомагати українським військовим.

