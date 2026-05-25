В Україні бізнесу і цивільним «мисливцям на дрони» будуть платити гроші нарівні з військовими

Відтепер місцеві громади зможуть фінансувати групи ППО, створені бізнесом, а їх учасники — отримувати винагороди за збиті повітряні цілі за аналогією з військовослужбовцями

Фото: PvKPivden

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У листопаді минулого року Кабінет Міністрів України дав старт амбітному експерименту — залученню цивільних підприємств до безпосереднього виконання завдань з протиповітряної оборони. Протягом останніх місяців, зокрема у березні та травні 2026 року, до Порядку реалізації експерименту було внесено суттєві зміни, які уточнили фінансову модель проекту та роль місцевих громад у ньому.

Нагадаємо, що суть експерименту полягає в тому, що підприємство отримує статус уповноваженого та формує у своїй структурі спеціальний підрозділ — групу протиповітряної оборони.

Проект реалізується протягом дії воєнного стану, але не більше двох років. Метою є не заміщення Збройних Сил, а посилення ефективності ППО шляхом залучення ресурсів бізнесу для захисту майна підприємств та території України загалом. Ключовим координатором виступає Міноборони.

Хто може стати учасником

Отримання таких повноважень не є автоматичним, оскільки підприємства повинні відповідати низці встановлених вимог.

Зокрема, компанія має мати необхідні ліцензії на охоронну діяльність, дозволи на роботу зі спеціальними засобами або бути включеною до реєстру виконавців державних оборонних контрактів.

Окремо передбачено обмеження щодо зв’язків із державою-агресором. Участь у системі не зможуть брати підприємства, серед власників, бенефіціарів або керівників яких є особи, пов’язані з РФ.

Також встановлюються кадрові вимоги до членів груп. Вони повинні бути старше 21 року, мати повну цивільну дієздатність, не мати судимості за умисні злочини та пройти психіатричний і наркологічний огляди.

Процедура отримання повноважень передбачає два етапи. На першому етапі підприємство подає до Міноборони заяву з інформацією про спроможність забезпечити зберігання зброї та готовність здійснювати її закупівлю. Рішення щодо надання повноважень ухвалюється протягом 10 днів.

Після цього підприємство повинно укласти спільне рішення з відповідним повітряним командуванням ЗСУ за територіальним принципом.

Роль громад та фінансування

Урядова постанова № 643, що була прийнята 20 травня, уточнила склад суб'єктів, залучених до проєкту.

Тепер Збройні Сили представлені не лише загально, а й конкретними органами: Командуванням Повітряних Сил, Командуванням Сил територіальної оборони (ТрО) та іншими структурами, визначеними Головнокомандувачем ЗСУ.

Органи місцевого самоврядування офіційно стали учасниками проєкту (за згодою). Це дозволяє сільським, селищним, міським та обласним радам безпосередньо долучатися до організації та підтримки груп ППО.

Також уточнено, що групи ППО утворюються саме у структурі територіальних громад.

Важливою зміною стало доповнення Порядку пунктом 26, який легалізує фінансування діяльності груп ППО з місцевих бюджетів. ОМС можуть спрямовувати кошти на:

Виплату винагород членам груп ППО.

членам груп ППО. Закупівлю техніки та обладнання: транспортних засобів, пально-мастильних матеріалів, їх технічне обслуговування та ремонт.

транспортних засобів, пально-мастильних матеріалів, їх технічне обслуговування та ремонт. Спеціальне оснащення: закупівлю безпілотних систем, засобів зв’язку, навігації, спостереження, а також кодифікованих та некодифікованих товарів.

закупівлю безпілотних систем, засобів зв’язку, навігації, спостереження, а також кодифікованих та некодифікованих товарів. Операційні витрати: покриття інших обґрунтованих витрат, пов’язаних із бойовою роботою груп.

«Мисливські бонуси»

Постанова запроваджує механізм «мисливських бонусів», аналогічний тому, що діє для військових. Згідно з Порядком винагорода членам групи протиповітряної оборони за один знищений повітряний об’єкт держави-агресора виплачується у розмірах, установлених для військовослужбовців Збройних Сил України за знищену техніку.

Так, за знищення літального апарату, у тому числі БПЛА (Шахед, Орлан, Lancet тощо) передбачена винагорода у розмірі 36 540. Крилаті і балістичні також підпадають під визначення «інший літальний апарат». Сума розподіляється між усім розрахунком, або екіпажем, який безпосередньо брав участь у збитті.

Виплата здійснюється на підставі наказу командира військової частини Сил ТрО за клопотанням командира добровольчого формування територіальної громади.

Фінансування відбувається за рахунок місцевих бюджетів або інших законних джерел.

Посилення дисципліни та операційного управління

Зміни торкнулися і правового статусу діяльності груп. Члени груп ППО тепер зобов'язані виконувати накази, дотримуватися правил використання зброї, а також здійснювати вартову та гарнізонну службу за аналогією зі Збройними Силами.

Визначення термінів у Порядку тепер приведено у відповідність до Повітряного кодексу України та Закону «Про основи національного спротиву».

Керівник групи несе персональну кримінальну відповідальність за збереження зброї, боєприпасів та недопущення їх незаконного обігу.

Групи зобов'язані діяти виключно відповідно до сигналів оповіщення про дозвіл або заборону ураження цілей. Самовільні дії несуть ризик ураження невідповідних об'єктів.

Засоби ППО мають бути повернуті державі незалежно від їхнього технічного стану після завершення терміну передачі, що покладає на підприємство обов'язок забезпечувати їхню охорону та технічне обслуговування.

Ці зміни перетворюють групи ППО на більш професійні та фінансово вмотивовані підрозділи, інтегровані в загальну систему оборони через ресурси місцевих громад.

Підприємства критичної інфраструктури отримують можливість легально захищати власні об'єкти, не чекаючи на вільні ресурси ЗСУ. А можливість фінансування через місцеві бюджети та премії за збиті цілі робить проект економічно придатним навіть для середнього бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.