Адвокати, нотаріуси та ФОПи можуть отримати право на допомогу «єЯсла»: виплати пропонують розширити

Самозайнятих батьків та підприємців хочуть зрівняти у праві на допомогу «єЯсла» з найманими працівниками.

В Україні можуть розширити програму державної допомоги для батьків із маленькими дітьми «єЯсла».

Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15265, який передбачає надання права на отримання виплат не лише найманим працівникам, а й фізичним особам-підприємцям та самозайнятим громадянам.

Ініціатива має на меті усунути різницю у соціальній підтримці залежно від форми зайнятості та дозволити батькам поєднувати догляд за дитиною з веденням бізнесу або незалежної професійної діяльності.

Документ пропонує внести зміни до Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Наразі право на допомогу «єЯсла» мають батьки або інші законні представники дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною та після цього повернулися до роботи у режимі повного робочого часу.

Автори законопроєкту пропонують поширити це право також на фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність — зокрема адвокатів, нотаріусів, аудиторів та інших самозайнятих громадян.

Чинне законодавство фактично виключає таких батьків із системи державної підтримки, хоча вони сплачують податки та єдиний соціальний внесок і беруть участь в економічній діяльності країни. На думку авторів, це створює нерівні умови залежно від форми зайнятості.

Законопроєктом пропонується викласти абзац перший статті 12-6 закону у новій редакції. Відповідно до неї, право на допомогу «єЯсла» матимуть мати або інший законний представник дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною та або працюють у режимі повного робочого часу, або є фізичними особами-підприємцями чи особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Ухвалення закону не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Фінансування виплат планують здійснювати в межах уже передбачених бюджетних призначень на соціальний захист дітей та сімей.

Автори ініціативи вважають, що зміни допоможуть усунути дискримінацію між найманими працівниками та самозайнятими особами, підтримати молоді сім’ї, а також стимулювати жіноче підприємництво та економічну активність батьків, які мають малолітніх дітей.

У разі ухвалення закон набере чинності через місяць після офіційного опублікування. Кабінет Міністрів має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нових положень закону.

