  1. Законодавство
  2. / В Україні

Адвокати, нотаріуси та ФОПи можуть отримати право на допомогу «єЯсла»: виплати пропонують розширити

09:12, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Самозайнятих батьків та підприємців хочуть зрівняти у праві на допомогу «єЯсла» з найманими працівниками.
Адвокати, нотаріуси та ФОПи можуть отримати право на допомогу «єЯсла»: виплати пропонують розширити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні можуть розширити програму державної допомоги для батьків із маленькими дітьми «єЯсла».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15265, який передбачає надання права на отримання виплат не лише найманим працівникам, а й фізичним особам-підприємцям та самозайнятим громадянам.

Ініціатива має на меті усунути різницю у соціальній підтримці залежно від форми зайнятості та дозволити батькам поєднувати догляд за дитиною з веденням бізнесу або незалежної професійної діяльності.

Документ пропонує внести зміни до Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Наразі право на допомогу «єЯсла» мають батьки або інші законні представники дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною та після цього повернулися до роботи у режимі повного робочого часу.

Автори законопроєкту пропонують поширити це право також на фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність — зокрема адвокатів, нотаріусів, аудиторів та інших самозайнятих громадян.

Чинне законодавство фактично виключає таких батьків із системи державної підтримки, хоча вони сплачують податки та єдиний соціальний внесок і беруть участь в економічній діяльності країни. На думку авторів, це створює нерівні умови залежно від форми зайнятості.

Законопроєктом пропонується викласти абзац перший статті 12-6 закону у новій редакції. Відповідно до неї, право на допомогу «єЯсла» матимуть мати або інший законний представник дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною та або працюють у режимі повного робочого часу, або є фізичними особами-підприємцями чи особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Ухвалення закону не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Фінансування виплат планують здійснювати в межах уже передбачених бюджетних призначень на соціальний захист дітей та сімей.

Автори ініціативи вважають, що зміни допоможуть усунути дискримінацію між найманими працівниками та самозайнятими особами, підтримати молоді сім’ї, а також стимулювати жіноче підприємництво та економічну активність батьків, які мають малолітніх дітей.

У разі ухвалення закон набере чинності через місяць після офіційного опублікування. Кабінет Міністрів має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нових положень закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект діти адвокат нотаріус ФОП грошова допомога

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Суд у Дніпрі вирішив, що AI-ідентифікація підтверджує користування каршерингом, але не доводить вину у ДТП

Суд дійшов висновку, що AI-ідентифікація користувача у сервісі каршерингу не доводить автоматично його відповідальність за пошкодження авто.

Як змусити платити аліменти на дитину, якщо батько не записаний у свідоцтві про народження

В Україні аліменти можуть стягуватися як на дитину, так і на одного з подружжя за наявності визначених законом підстав.

В Україні бізнесу і цивільним «мисливцям на дрони» будуть платити гроші нарівні з військовими

Відтепер місцеві громади зможуть фінансувати групи ППО, створені бізнесом, а їх учасники — отримувати винагороди за збиті повітряні цілі за аналогією з військовослужбовцями

400 000 українців опиняться під контролем ДПС: які ризики приховує автоматичний обмін даними про доходи з цифрових платформ

Під нові податкові правила в Україні може потрапити значно ширше коло громадян, ніж очікувалося: розмите визначення «особистих послуг» охоплює всіх, хто знаходить клієнтів через онлайн-сервіси.

Комітет Верховної Ради допустив 26 кандидатів до перевірок у межах відбору до Вищої ради правосуддя

Комітет Верховної Ради України завершив перевірку документів кандидатів на посади членів ВРП за парламентською квотою та визнав 26 із них такими, що відповідають вимогам закону.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]