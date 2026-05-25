Адвокаты, нотариусы и ФЛП могут получить право на помощь «єЯсла»: выплаты предлагают расширить

09:12, 25 мая 2026
Самозанятых родителей и предпринимателей хотят уравнять в праве на помощь «єЯсла» с наемными работниками.
В Украине могут расширить программу государственной помощи для родителей с маленькими детьми «єЯсла».

Так, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15265, который предусматривает предоставление права на получение выплат не только наемным работникам, но и физическим лицам-предпринимателям и самозанятым гражданам.

Инициатива направлена на устранение различий в социальной поддержке в зависимости от формы занятости и позволит родителям совмещать уход за ребенком с ведением бизнеса или независимой профессиональной деятельности.

Документ предлагает внести изменения в Закон «О государственной помощи семьям с детьми». В настоящее время право на помощь «єЯсла» имеют родители или другие законные представители ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком и после этого вернулись к работе в режиме полного рабочего времени.

Авторы законопроекта предлагают распространить это право также на физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность — в частности адвокатов, нотариусов, аудиторов и других самозанятых граждан.

Действующее законодательство фактически исключает таких родителей из системы государственной поддержки, хотя они уплачивают налоги и единый социальный взнос и участвуют в экономической деятельности страны. По мнению авторов, это создает неравные условия в зависимости от формы занятости.

Законопроектом предлагается изложить абзац первый статьи 12-6 закона в новой редакции. Согласно ей, право на помощь «єЯсла» будут иметь мать или другой законный представитель ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком и либо работают в режиме полного рабочего времени, либо являются физическими лицами-предпринимателями или лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

Принятие закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Финансирование выплат планируют осуществлять в пределах уже предусмотренных бюджетных назначений на социальную защиту детей и семей.

Авторы инициативы считают, что изменения помогут устранить дискриминацию между наемными работниками и самозанятыми лицами, поддержать молодые семьи, а также стимулировать женское предпринимательство и экономическую активность родителей, имеющих малолетних детей.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования. Кабинет Министров должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми положениями закона.

