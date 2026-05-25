Работа после 58,5 лет — какие права имеют работники перед выходом на пенсию

07:54, 25 мая 2026
Речь идет об определении возраста, трудовых правах при сокращении, режиме работы, отпусках и дополнительных гарантиях трудоустройства.
Государственная служба по вопросам труда разъяснила, кого в Украине относят к категории пожилых граждан и какие трудовые гарантии для них предусмотрены законодательством.

Согласно нормам, пожилыми гражданами признаются лица, достигшие пенсионного возраста, а также те, кому до такого возраста остается не более полутора лет.

Согласно части первой статьи 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», начиная с 1 января 2018 года право на пенсию по возрасту имеют лица при наличии необходимого страхового стажа после достижения 60 лет. Таким образом, к пожилым гражданам могут относиться лица в возрасте от 58,5 лет.

В Гоструда также разъяснили порядок гарантий при сокращении штата или численности работников. В случае изменений в организации производства и труда преимущественное право остаться на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

При равных условиях производительности и квалификации преимущество предоставляется, в частности, работникам, которым осталось менее трех лет до достижения пенсионного возраста. Такие работники имеют приоритет в сохранении рабочего места при сокращении.

Что касается режима работы, то для пожилых граждан действует общая продолжительность рабочего времени. В то же время по их просьбе работодатель может установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Оплата труда в таком случае осуществляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Привлечение работников пожилого возраста к ночной, сверхурочной работе или работе в выходные дни допускается только с их согласия и при условии, что это не противопоказано по состоянию здоровья.

Отдельно отмечено, что пенсионеры по возрасту имеют право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 30 календарных дней ежегодно, который предоставляется обязательно по их желанию. Ветераны труда, имеющие соответствующий трудовой стаж и вышедшие на пенсию, могут использовать ежегодный отпуск в удобное для них время.

Также сообщается, что к категориям граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, относятся лица, которым до наступления права на пенсию по возрасту остается 10 и менее лет.

