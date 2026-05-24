Сколько должны проветривать классы и детские комнаты: специалисты назвали минимальное время

Проветривание в школах и детских садах должно длиться не менее 10 минут и проводиться без образования сквозняков в присутствии детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В учреждениях образования проветривание помещений должно длиться не менее 10 минут и завершаться не позднее чем за 30 минут до возвращения детей или начала дневного сна.

Об этом напомнили специалисты Госпродпотребслужбы, подчеркнув, что правильная вентиляция помогает предотвращать распространение инфекционных заболеваний, а также уменьшает усталость и сонливость у детей.

Продолжительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра и эффективности работы отопительной системы.

Среди основных требований к организации проветривания:

не допускается проветривание через туалетные комнаты;

во время проветривания необходимо избегать образования сквозняков в присутствии детей;

в теплый период года разрешается сквозное проветривание, а также односторонняя аэрация даже во время сна детей при отсутствии сквозняков;

помещения обязательно нужно проветривать до и после дневного сна.

В то же время проветривание не должно приводить к переохлаждению помещений. В соответствии с санитарными нормами, в каждой комнате, где находятся дети, должны быть установлены комнатные термометры для ежедневного контроля температурного режима.

По словам специалистов, свежий воздух остается одним из самых простых и одновременно эффективных способов поддержания здоровой среды для детей в учреждениях образования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.