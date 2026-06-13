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США и Иран подпишут соглашение уже 14 июня, после чего откроют Ормузский пролив — Трамп

20:09, 13 июня 2026
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Президент США Дональд Трамп заявил, что 14 июня США и Иран подпишут новое соглашение, которое, по его словам, исключит возможность получения Тегераном ядерного оружия, а после его заключения Ормузский пролив будет открыт для всех.
США и Иран подпишут соглашение уже 14 июня, после чего откроют Ормузский пролив — Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил, что новое соглашение между Вашингтоном и Тегераном должно быть подписано уже завтра. По его словам, эта договоренность полностью исключает возможность получения Ираном ядерного оружия.

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Трамп подчеркнул, что соглашение кардинально отличается от Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), заключенного во время президентства Барака Обамы. Он утверждает, что прежняя договоренность открывала Ирану путь к созданию ядерного оружия, тогда как новое соглашение, напротив, создает «стену на пути к ядерному оружию».

По словам американского президента, Иран больше не стремится обладать ядерным оружием и не сможет получить его ни путем разработки, ни через покупку, ни каким-либо другим способом.

Трамп также сообщил, что сразу после подписания соглашения Ормузский пролив будет открыт для всех. Кроме того, он заявил о значительном улучшении отношений между США и Ираном по сравнению с предыдущими американскими администрациями.

Президент США подчеркнул, что новое соглашение не предусматривает передачи Ирану денежных средств. Он противопоставил это политике администрации Обамы, которая, по его словам, передала Тегерану сотни миллиардов долларов, включая 1,7 млрд долларов наличными.

Отдельно Трамп заявил, что после стабилизации ситуации США намерены изъять остатки ядерных материалов, которые, по его словам, находятся глубоко под гранитными горами. Он отметил, что эти материалы будут обезврежены и уничтожены — либо в Иране, либо на территории США.

Также он выразил надежду на долгосрочное сотрудничество с Ираном и другими странами Ближнего Востока. В то же время Трамп предупредил, что если процесс не завершится мирным путем, у Соединенных Штатов есть «окончательная альтернатива», которую, по его словам, он надеется больше никогда не применять.

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США Дональд Трамп Иран

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