Три страны НАТО проведут военные учения «Отважный кабан-2026» возле границ РФ и Беларуси
С 16 по 26 июня вблизи Сувалкского коридора пройдут международные военные учения Gallant Boar 2026 («Отважный кабан»), в которых примут участие военнослужащие Литвы, Польши и Франции. Об этом сообщает Lrytas.
Во время учений литовские военные совместно с подразделениями вооружённых сил Польши и Франции будут отрабатывать проведение совместных операций и взаимодействие между союзными армиями.
Основной целью Gallant Boar 2026 является совершенствование координации действий между военными подразделениями стран-партнёров, а также повышение уровня боевой готовности.
В рамках учений участники отработают навыки, необходимые для быстрого реагирования на возможные угрозы и обеспечения эффективной обороны района Сувалкского коридора.
Учения направлены на усиление взаимодействия между союзниками и повышение готовности войск к совместным действиям в случае возникновения кризисных ситуаций.
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