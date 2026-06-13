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Три страны НАТО проведут военные учения «Отважный кабан-2026» возле границ РФ и Беларуси

19:54, 13 июня 2026
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Литва, Польша и Франция с 16 по 26 июня проведут военные учения «Отважный кабан-2026» вблизи Сувальского коридора.
Три страны НАТО проведут военные учения «Отважный кабан-2026» возле границ РФ и Беларуси
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С 16 по 26 июня вблизи Сувалкского коридора пройдут международные военные учения Gallant Boar 2026 («Отважный кабан»), в которых примут участие военнослужащие Литвы, Польши и Франции. Об этом сообщает Lrytas.

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Во время учений литовские военные совместно с подразделениями вооружённых сил Польши и Франции будут отрабатывать проведение совместных операций и взаимодействие между союзными армиями.

Основной целью Gallant Boar 2026 является совершенствование координации действий между военными подразделениями стран-партнёров, а также повышение уровня боевой готовности.

В рамках учений участники отработают навыки, необходимые для быстрого реагирования на возможные угрозы и обеспечения эффективной обороны района Сувалкского коридора.

Учения направлены на усиление взаимодействия между союзниками и повышение готовности войск к совместным действиям в случае возникновения кризисных ситуаций.

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Польша рф НАТО Беларусь Литва Франция обучение

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