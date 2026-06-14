В Одессе официально открыли пляжи: список безопасных мест для купания
В Одессе определили первые пляжные зоны, которые соответствуют требованиям безопасности и доступны для отдыха граждан. В настоящее время разрешено посещение 13 локаций, однако в будущем их перечень может быть расширен. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, он подписал совместный с командованием оперативно-тактической группировки «Одесса» приказ об открытии оздоровительных зон на побережье. Решение принято на основании выводов специальной комиссии Одесской городской военной администрации, которая провела обследование участков и проверила их соответствие требованиям безопасности.
В перечень открытых пляжных зон вошли:
- «Золотой берег»;
- «Курортный»;
- коммунальный пляж для лиц с инвалидностью;
- «Чайка»;
- «Аркадия» (в районе ночных клубов Red Line и Ibiza);
- «Дельфин»;
- «Калетон»;
- инклюзивный пляж «Без границ» и другие локации.
Как отметил Олег Кипер, перед открытием все пляжи проверили на наличие и доступность укрытий, организацию спасательных постов, а также другие условия, необходимые для безопасного пребывания отдыхающих.
Перечень разрешённых для посещения пляжных зон может быть увеличен после прохождения дополнительных проверок.
В то же время жителей и гостей Одессы призывают соблюдать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги и выполнять рекомендации спасательных служб.
Ранее мы писали, что в Киевской области и других регионах назвали пляжи с безопасной для купания водой.
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