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В Одессе официально открыли пляжи: список безопасных мест для купания

07:54, 14 июня 2026
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Одесская ОВА разрешила доступ к ряду пляжных зон на побережье после проверки их безопасности для отдыхающих.
В Одессе официально открыли пляжи: список безопасных мест для купания
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В Одессе определили первые пляжные зоны, которые соответствуют требованиям безопасности и доступны для отдыха граждан. В настоящее время разрешено посещение 13 локаций, однако в будущем их перечень может быть расширен. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, он подписал совместный с командованием оперативно-тактической группировки «Одесса» приказ об открытии оздоровительных зон на побережье. Решение принято на основании выводов специальной комиссии Одесской городской военной администрации, которая провела обследование участков и проверила их соответствие требованиям безопасности.

В перечень открытых пляжных зон вошли:

  • «Золотой берег»;
  • «Курортный»;
  • коммунальный пляж для лиц с инвалидностью;
  • «Чайка»;
  • «Аркадия» (в районе ночных клубов Red Line и Ibiza);
  • «Дельфин»;
  • «Калетон»;
  • инклюзивный пляж «Без границ» и другие локации.

Как отметил Олег Кипер, перед открытием все пляжи проверили на наличие и доступность укрытий, организацию спасательных постов, а также другие условия, необходимые для безопасного пребывания отдыхающих.

Перечень разрешённых для посещения пляжных зон может быть увеличен после прохождения дополнительных проверок.

В то же время жителей и гостей Одессы призывают соблюдать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги и выполнять рекомендации спасательных служб.

Ранее мы писали, что в Киевской области и других регионах назвали пляжи с безопасной для купания водой.

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Одесса

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