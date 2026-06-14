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В Одесі офіційно відкрили пляжі: перелік безпечних місць для купання

07:54, 14 червня 2026
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Одеська ОВА дозволила доступ до низки пляжних зон на узбережжі після перевірки їхньої безпечності для відпочивальників.
В Одесі офіційно відкрили пляжі: перелік безпечних місць для купання
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В Одесі визначили перші пляжні зони, які відповідають вимогам безпеки та доступні для відпочинку громадян. Наразі дозволено відвідування 13 локацій, однак у майбутньому їх перелік може бути розширений. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, він підписав спільний із командуванням оперативно-тактичного угруповання «Одеса» наказ про відкриття оздоровчих зон на узбережжі. Рішення ухвалене на підставі висновків спеціальної комісії Одеської міської військової адміністрації, яка провела обстеження ділянок та перевірила їхню відповідність вимогам безпеки.

До переліку відкритих пляжних зон увійшли:

  • «Золотий берег»;
  • «Курортний»;
  • комунальний пляж для осіб з інвалідністю;
  • «Чайка»;
  • «Аркадія» (у районі нічних клубів Red Line та Ibiza);
  • «Дельфін»;
  • «Калетон»;
  • інклюзивний пляж «Без меж» та інші локації.

Як зазначив Олег Кіпер, перед відкриттям усі пляжі перевірили на наявність та доступність укриттів, організацію рятувальних постів, а також інші умови, необхідні для безпечного перебування відпочивальників.

Перелік дозволених для відвідування пляжних зон може бути збільшений після проходження додаткових перевірок.

Водночас мешканців та гостей Одеси закликають дотримуватися правил безпеки, реагувати на сигнали повітряної тривоги та виконувати рекомендації рятувальних служб.

Раніше ми писали, що на Київщині та інших областях назвали пляжі з безпечною водою.

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Одеса

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