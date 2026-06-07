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На Київщині та інших областях назвали пляжі з безпечною водою

07:00, 7 червня 2026
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Українцям назвали пляж, де вона безпечна для населення та відповідає нормам.
На Київщині та інших областях назвали пляжі з безпечною водою
Фото: phc.org.ua
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Центр громадського здоров’я повідомив, що лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) регулярно моніторять якість води з рекреаційних водних об’єктів, які використовуються для купання.

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Станом на 4 червня вода безпечна для населення та відповідає нормам у межах пляжів:

Київ:  у Дніпровському районі — пляжі «Венеція», «Веселка», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Центральний» «Чорторий» (парк «Муромець») на р. Дніпро. Водночас офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

Волинська область: у межах пляжів міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева, у межах пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь, в урочищі Гряда міста Ковель на р. Турія, міста Берестечко Луцького району на р. Стир та села Згорани Ковельського району.

Дніпропетровська область: у межах пляжів «Сагайдак», «Парк культури та відпочинку Придніпровський» і на Монастирському острові міста Дніпра, у межах пляжів міст Жовті Води, Павлоград, Зеленодольськ, у зоні набережної міст Кам’янське та Самар. Водночас пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті.

Житомирська область: у межах пляжу в місті Звягель на вул. Богуна (р. Случ).

Івано-Франківська область: у межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

Київська область: у межах дитячого пляжу «Чайка» у селищі Чайка Обухівського району. Дослідження не проводились: у межах міських пляжів в містах Переяслав і Білій Церкві («Центральний»). Водночас пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

Кіровоградська область: у межах пляжів селища Новоархангельськ Голованівського району на р. Синюха.  Дослідження не проводились: у межах пляжів «Світловодський» у місті Світловодськ на р. Дніпро, у селищі Вільне Світловодського району на озері «Голубе», «Гайворонський» міста Гайворон на р. Південний Буг.

Львівська область: у межах пляжів у містах Золочів на озері Молодіжне, Моршин, Перемишляни, у селі Верещиця Яворівського району на р. Верещиця, селищах Гонятичі, Підберізці, Коросне, селі Вербіж Миколаївської ОТГ на озері Задорожнє.

Миколаївська область: у межах пляжу «Райдуга» міста Первомайськ, пляжі міста Південноукраїнськ, Нова Одеса на р. Південний Буг, пляжу «Стрілка» у Миколаєві на р. Інгул, пляжу «Чайка» у Миколаєві на Бузькому лимані. Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА.

Одеська область: у межах пляжів Одеси («Відрада», «Лузанівка», «Аркадія», «Дельфін», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану) та пляжу «Центральний» міста Чорноморськ. Дослідження не проводились: у межах пляжів в Одеському районі (села Сичавка Південнівської ОТГ; «Загар» та «Лагуна» у селі Грибівка Дальницької ОТГ); у Білгород-Дністровському районі (селище Затока, села Курортне, Велика Балабанівка, пляжі «Росєйка» і «Катранка» у селищі Сергіївка); в Ізмаїльському районі (селище Приморське).

Полтавська область: у межах пляжів міст Миргород на р. Хорол, Кобеляки, Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі.

Рівненська область: у межах пляжу в місті Дубровиця Сарненського району на р. Горинь, пляжу міста Здолбунів на ставі Малопроточному та на р. Устя, міських пляжів у Рівному на озері Басів Кут, міських пляжів міста Млинів Дубенського району; пляжу селища Гоща Рівненського району.

Тернопільська область: у межах пляжів у місті Тернопіль та селищі Залізці Тернопільського району.

Хмельницька область: у межах міського пляжу в місті Славута на р. Богушівка, пляжів міст Красилів, Полонне на р. Хомора, Нетішин, Старокостянтинів, міського пляжу в місті Ізяслав на р. Горинь, пляжу вілли «Дві ріки» у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на р. Мукша.

Черкаська область: у межах пляжів міст Черкаси та Багачеве.

Чернівецька область: у межах пляжів міста Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.

Чернігівська область: у межах міського пляжу «Золотий берег» міста Чернігова.

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Київ вода

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