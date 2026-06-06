  1. В Україні

До 10 червня залишилися лічені дні: кому потрібно оцифрувати трудову книжку та як перевірити її статус

15:25, 6 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українцям, які мають паперові трудові книжки, нагадали про дедлайн 10 червня та пояснили, як перевести дані в електронний формат і перевірити результат оцифрування.
До 10 червня залишилися лічені дні: кому потрібно оцифрувати трудову книжку та як перевірити її статус
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До 10 червня 2026 року в Україні завершується перехідний період для внесення даних із паперових трудових книжок до електронного реєстру. Насамперед це стосується громадян, які розпочали трудову діяльність до 1 січня 2004 року, адже саме їхній трудовий стаж здебільшого зафіксований у паперових документах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Передати відомості до Пенсійного фонду можуть як самі працівники, так і роботодавці. Для цього необхідно завантажити скановані копії трудової книжки через електронний портал Пенсійного фонду України. Після опрацювання інформація буде внесена до електронної трудової книжки.

Як дізнатися, чи вже перенесено дані

Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. У розділі електронної трудової книжки користувачі мають можливість переглянути завантажені скан-копії документів, а також ознайомитися з результатами їхнього опрацювання після завершення процедури.

Що робити у разі втрати трудової книжки

Якщо паперовий документ був втрачений, зокрема через воєнні дії, підтвердити трудовий стаж можна іншими офіційними документами. Для цього підійдуть трудові договори, довідки від роботодавця, документи про нарахування заробітної плати або витяги з наказів щодо працевлаштування.

У випадках, коли підприємство розташовувалося на окупованій території або в районі активних бойових дій і архівні документи не збереглися, законодавство дозволяє підтверджувати стаж за допомогою свідчень. Для цього необхідно залучити щонайменше двох осіб, які працювали разом із заявником у той самий період та можуть підтвердити цей факт відповідними документами.

Чи втратиться стаж після 10 червня

У Пенсійному фонді наголошують, що завершення встановленого строку не означає втрату трудового стажу. Навіть після 10 червня 2026 року громадяни зможуть подавати скан-копії трудових книжок та інші документи для внесення відомостей до електронного реєстру.

У відомстві підкреслюють, що відсутність оцифрування до зазначеної дати не впливає на вже набутий страховий стаж. Тому громадяни, які не встигнуть пройти процедуру вчасно, зможуть зробити це пізніше без ризику втрати пенсійних прав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Пенсійний фонд ПФУ трудова книжка

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд: Мобілізація батька не може відкласти право дитини на аліменти

Верховний Суд наголосив, що у справах про аліменти суди мають враховувати право дитини на своєчасне утримання, а не лише факт військової служби відповідача.

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Бронювання працівників під загрозою: всі рішення про критичність «обнуляться» до 1 вересня

Тисячі підприємств можуть втратити статус критичних до 1 вересня 2026 року, а ті що утримають свій статус зобов’язані підняти зарплату заброньованим та усунути перевищення квоти протягом 10 робочих днів.

ЄСПЛ визнав Україну відповідальною за побиття чоловіка поліцейськими, які були поза службою

ЄСПЛ визнав державу винною у справі про жорстоке побиття: поліція «поза службою» діяла як представники влади та не було ефективного розслідування.

Втратив роботу через війну — чи можна не платити кредит: що каже закон і Верховний Суд

Втрата роботи, вимушене переселення або зниження доходів під час війни стали поширеною причиною прострочення кредитів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]