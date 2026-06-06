До 10 червня залишилися лічені дні: кому потрібно оцифрувати трудову книжку та як перевірити її статус

Українцям, які мають паперові трудові книжки, нагадали про дедлайн 10 червня та пояснили, як перевести дані в електронний формат і перевірити результат оцифрування.

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До 10 червня 2026 року в Україні завершується перехідний період для внесення даних із паперових трудових книжок до електронного реєстру. Насамперед це стосується громадян, які розпочали трудову діяльність до 1 січня 2004 року, адже саме їхній трудовий стаж здебільшого зафіксований у паперових документах.

Передати відомості до Пенсійного фонду можуть як самі працівники, так і роботодавці. Для цього необхідно завантажити скановані копії трудової книжки через електронний портал Пенсійного фонду України. Після опрацювання інформація буде внесена до електронної трудової книжки.

Як дізнатися, чи вже перенесено дані

Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. У розділі електронної трудової книжки користувачі мають можливість переглянути завантажені скан-копії документів, а також ознайомитися з результатами їхнього опрацювання після завершення процедури.

Що робити у разі втрати трудової книжки

Якщо паперовий документ був втрачений, зокрема через воєнні дії, підтвердити трудовий стаж можна іншими офіційними документами. Для цього підійдуть трудові договори, довідки від роботодавця, документи про нарахування заробітної плати або витяги з наказів щодо працевлаштування.

У випадках, коли підприємство розташовувалося на окупованій території або в районі активних бойових дій і архівні документи не збереглися, законодавство дозволяє підтверджувати стаж за допомогою свідчень. Для цього необхідно залучити щонайменше двох осіб, які працювали разом із заявником у той самий період та можуть підтвердити цей факт відповідними документами.

Чи втратиться стаж після 10 червня

У Пенсійному фонді наголошують, що завершення встановленого строку не означає втрату трудового стажу. Навіть після 10 червня 2026 року громадяни зможуть подавати скан-копії трудових книжок та інші документи для внесення відомостей до електронного реєстру.

У відомстві підкреслюють, що відсутність оцифрування до зазначеної дати не впливає на вже набутий страховий стаж. Тому громадяни, які не встигнуть пройти процедуру вчасно, зможуть зробити це пізніше без ризику втрати пенсійних прав.

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