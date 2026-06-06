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У ТЦК нагадали, що юнаки у 17 років мають стати на військовий облік

19:37, 6 червня 2026
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17-річні юнаки тепер можуть стати на військовий облік двома способами: дистанційно через Резерв+ або особисто у ТЦК.
У ТЦК нагадали, що юнаки у 17 років мають стати на військовий облік
Фото: suspilne.media
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Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це нагадав Харківський обласний ТЦК.

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Взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявних людських ресурсів, встановлення освітнього рівня, вивчення особистих якостей.

17-річні юнаки тепер можуть стати на військовий облік двома способами: дистанційно через «Резерв+» або особисто у ТЦК та СП.

Взяття на військовий облік через застосунок «Резерв+»

Відбувається шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Взяття на військовий облік у ТЦК та СП

Відбувається шляхом особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України" (Наказ 26.07.2024 № 510 «Про затвердження Переліку документів, які надаються громадянами України під час взяття на військовий облік призовників»).

Перелік документів:

  1. Паспорт громадянина України.
  2. Витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування)).
  3. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).
  4. Свідоцтво про народження.
  5. Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
  6. Документ про освіту.
  7. Довідка з місця навчання / роботи (за наявності).
  8. Чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів (знімок без головного убору).

Поважними причинами непроходження електронної ідентифікації (неуточнення своїх персональних даних) засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста та/або неприбуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадян України чоловічої статі у період з 1 січня до 31 липня, визнаються:

  • хвороба;
  • перешкода стихійного характеру;
  • проживання на тимчасово окупованій території України або території України, де ведуться бойові дії;
  • інші обставини, що позбавили його можливості стати на військовий облік.

«Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру», - додали у ТЦК.

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ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

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