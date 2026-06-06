В ТЦК напомнили, что юноши в 17 лет должны стать на воинский учет

17-летние юноши теперь могут стать на воинский учет двумя способами: дистанционно через «Резерв+» или лично в ТЦК.

Фото: suspilne.media

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Ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом напомнил Харьковский областной ТЦК.

Постановка граждан Украины на воинский учет призывников проводится с целью определения имеющихся человеческих ресурсов, установления уровня образования, изучения личных качеств.

17-летние юноши теперь могут стать на воинский учет двумя способами: дистанционно через «Резерв+» или лично в ТЦК и СП.

Постановка на воинский учет через приложение «Резерв+»

Происходит путем прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Постановка на воинский учет в ТЦК и СП

Происходит путем личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с подачей необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины (Приказ от 26.07.2024 № 510 «Об утверждении Перечня документов, которые предоставляются гражданами Украины при постановке на воинский учет призывников»).

Перечень документов:

Паспорт гражданина Украины.

Выписка из реестра территориальной громады (информация о задекларированном / зарегистрированном месте проживания (пребывания)).

Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц).

Свидетельство о рождении.

Документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов.

Документ об образовании.

Справка с места учебы / работы (при наличии).

Четыре фотографии размером 35 × 45 миллиметров (снимок без головного убора).

Уважительными причинами непрохождения электронной идентификации (неуточнения своих персональных данных) средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или неприбытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки граждан Украины мужского пола в период с 1 января по 31 июля признаются:

болезнь;

препятствие стихийного характера;

проживание на временно оккупированной территории Украины или территории Украины, где ведутся боевые действия;

другие обстоятельства, лишившие его возможности стать на воинский учет.

«Не подлежат постановке на воинский учет призывников граждане Украины, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера», — добавили в ТЦК.

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