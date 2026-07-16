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За слежку, навязчивые звонки и сообщения собираются штрафовать до 68 тысяч гривен: правительство призывают поддержать изменения

21:39, 16 июля 2026 126
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В Украине хотят следать сталкинг отдельным преступлением: за навязчивое преследование может грозить штраф до 68 тыс. грн или ограничение свободы, а правительство призывают поддержать соответствующие законопроекты.
За слежку, навязчивые звонки и сообщения собираются штрафовать до 68 тысяч гривен: правительство призывают поддержать изменения
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В Украине до сих пор нет отдельной уголовной статьи за сталкинг — навязчивое преследование человека, слежку за ним, постоянные нежелательные звонки, сообщения или контроль через социальные сети.

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Постоянная слежка, десятки нежелательных звонков и сообщений, преследование возле дома или работы, психологическое давление или контроль через социальные сети могут продолжаться месяцами или даже годами, однако правоохранительные органы часто не имеют достаточных юридических механизмов для оперативного реагирования.

В то же время на рассмотрении Верховной Рады находятся два взаимосвязанных законопроекта — №12088 и №12297, которые предусматривают комплексные изменения в сфере противодействия преследованию, домашнему насилию и насилию в отношении женщин и детей.

Во многих странах мира сталкинг уже давно является отдельным правонарушением или преступлением. Ответственность за него предусмотрена, в частности, в США, Канаде, Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Латвии, Литве и Эстонии.

Необходимость криминализации преследования также прямо предусмотрена Стамбульской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2022 году. Документ обязывает государства обеспечить уголовную ответственность за повторяющееся угрожающее поведение в отношении другого лица, которое заставляет его опасаться за собственную безопасность.

Законопроект №12297 предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 129-1 «Незаконное преследование (сталкинг)» и установить отдельную уголовную ответственность за такие действия. Сталкингом предлагается признавать умышленную повторную незаконную слежку за человеком, навязывание общения, вмешательство в его личную или семейную жизнь, а также нежелательные контакты с использованием электронных средств связи, если это вызывает у потерпевшего страх за собственную безопасность или безопасность близких. За совершение такого правонарушения законопроект предусматривает наказание — от штрафа до 68 тыс. грн до ограничения свободы сроком до двух лет.

Правительство призывают поддержать законопроекты о криминализации сталкинга

Тем временем в Кабинете Министров Украины зарегистрировали петицию с призывом как можно скорее обеспечить введение ответственности за преследование (сталкинг) и поддержать соответствующие законодательные изменения.

Авторы обращения просят правительство:

  • поддержать принятие законопроектов №12088 и №12297 и предоставить к ним правительственные предложения;
  • поручить Министерству юстиции и Министерству внутренних дел проработать законодательные изменения для выполнения статьи 34 Стамбульской конвенции, а при необходимости — подготовить правительственный законопроект;
  • поручить Национальной полиции разработать действенные протоколы реагирования на обращения пострадавших от преследования.

В тексте петиции №41/010335-26эп отмечается, что тысячи украинцев — как женщин, так и мужчин — ежедневно сталкиваются с систематическим преследованием.

«Это не "навязчивое внимание" и не "ухаживания". Это постоянный страх: слежка онлайн и офлайн, навязчивые сообщения, угрозы, обнародование личных данных, психологическое давление и ощущение опасности каждую минуту», — отмечают авторы.

По их словам, современный сталкинг включает физическое преследование, киберпреследование, скрытую фото- и видеосъемку, использование фейковых аккаунтов, автоматизированные звонки и спам-атаки, сбор и распространение персональных данных, преследование возле места жительства, работы или учебы, а также давление через друзей, родственников или работодателей.

Почему, по мнению авторов, необходимы изменения

В петиции отмечается, что преследование нередко становится первым этапом перед совершением более тяжких преступлений — физического насилия, причинения тяжких телесных повреждений или даже убийства.

Из-за отсутствия отдельной уголовной нормы правоохранительные органы, как отмечают авторы обращения, часто не имеют эффективных механизмов реагирования, а пострадавшие годами слышат, что оснований для вмешательства недостаточно. В то же время лица, осуществляющие преследование, нередко остаются безнаказанными.

Также в петиции обращают внимание, что статья 34 Стамбульской конвенции, которую Украина ратифицировала в 2022 году, прямо предусматривает необходимость криминализации преследования.

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Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины Украина штраф / штрафы петиция

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