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Пенсия в размере 60% зарплаты: кто имеет право на повышенные выплаты

21:15, 16 июля 2026 87
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Некоторые украинцы могут получать пенсию, рассчитанную по специальным правилам.
Пенсия в размере 60% зарплаты: кто имеет право на повышенные выплаты
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После выхода на пенсию большинство украинцев получают выплаты, размер которых составляет лишь около трети заработной платы, которую они получали во время работы. Однако для отдельных категорий граждан законодательством предусмотрен специальный порядок пенсионного обеспечения, позволяющий получать значительно более высокие выплаты.

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В Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области напомнили, кто может претендовать на пенсию государственного служащего и при каких условиях она назначается.

Кто имеет право на пенсию государственного служащего

Специальную пенсию могут оформить не все государственные служащие. Такое право сохранилось только за лицами, которые по состоянию на 1 мая 2016 года соответствовали одному из предусмотренных законом условий.

В частности, право на такую пенсию имеют лица, которые на указанную дату имели не менее 10 лет стажа государственной службы и продолжали работать на должностях государственной службы. Также претендовать на специальную пенсию могут граждане, которые приобрели не менее 20 лет стажа государственной службы независимо от того, работали ли они после 1 мая 2016 года на государственной службе.

Кроме того, обязательным условием является наличие достаточного страхового стажа для назначения пенсии по возрасту. В 2026 году он должен составлять не менее 33 лет. При этом мужчины могут оформить пенсию государственного служащего после достижения 62-летнего возраста, а женщины — после достижения пенсионного возраста, установленного законодательством.

Как определяется размер специальной пенсии

Для государственных служащих пенсия назначается в размере 60% заработной платы, с которой уплачивался единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Если на момент обращения за пенсией лицо уже не работает на государственной службе, ее размер рассчитывается исходя из заработной платы действующего государственного служащего, занимающего аналогичную должность и имеющего такой же ранг по последнему месту работы заявителя.

При этом при определении размера пенсии учитывается не только должностной оклад. В заработок также включаются:

  • надбавка за ранг;
  • надбавка за выслугу лет;
  • премии;
  • доплаты за выполнение дополнительных обязанностей;
  • помощь на оздоровление;
  • материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;
  • другие выплаты, с которых уплачивались страховые взносы.

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