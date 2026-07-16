86% бухгалтеров в Украине работают только с одной компанией, а один из Запорожья — сразу с 28

Несмотря на распространенное мнение, что один бухгалтер одновременно работает с большим количеством бизнесов, исследование показало, что 86% бухгалтеров были указаны только в одной компании.

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В Украине в 2025 году 61 326 бухгалтеров были указаны в финансовой отчетности предприятий. Они обеспечивали подачу отчетности 75 078 компаний, а в среднем на одного бухгалтера приходилось 1,2 компании. Этот показатель почти не меняется уже пять лет подряд. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы Опендатабот.

Несмотря на распространенное мнение, что один бухгалтер одновременно работает с большим количеством бизнесов, исследование показало, что 86% бухгалтеров были указаны только в одной компании. Еще 14% специалистов работали с двумя-четырьмя предприятиями, а бухгалтеров, которые одновременно вели пять и более компаний, оказалось всего 279. При этом лишь 29 бухгалтеров по всей стране обслуживали десять и более предприятий.

Больше всего компаний в прошлом году обслуживал бухгалтер из Запорожской области — 28 предприятий. Второе место с показателем 23 компании разделили бухгалтеры из Днепропетровской и Житомирской областей. Стоит отметить, что все эти специалисты вели документацию ОСМД. Третью позицию с 22 компаниями заняла также бухгалтер из Днепропетровской области — это все коммунальные учреждения образования.

В то же время рекорд по количеству поданных документов принадлежит бухгалтеру, который сотрудничал с 10 компаниями и подал в течение года 183 финансовых отчета. В Опендатабот объясняют, что одно предприятие в течение года может подавать несколько квартальных, годовых и уточняющих отчетов.

Аналитики также отмечают постепенное сокращение количества компаний, в финансовой отчетности которых указаны бухгалтеры. Если в 2022 году таких предприятий было 80,7 тыс., то в 2025 году — 75 тыс. В то же время уменьшилось и количество поданных годовых форм — со 126,9 тыс. до 116,4 тыс.

Больше всего бухгалтеров традиционно работает в Киеве — более 13 тыс. Далее следуют Днепропетровская область (5,8 тыс.), Львовская область (4,3 тыс.), Киевская область (4 тыс.) и Одесская область (4 тыс.).

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