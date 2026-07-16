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86% бухгалтеров в Украине работают только с одной компанией, а один из Запорожья — сразу с 28

22:00, 16 июля 2026 117
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Несмотря на распространенное мнение, что один бухгалтер одновременно работает с большим количеством бизнесов, исследование показало, что 86% бухгалтеров были указаны только в одной компании.
86% бухгалтеров в Украине работают только с одной компанией, а один из Запорожья — сразу с 28
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В Украине в 2025 году 61 326 бухгалтеров были указаны в финансовой отчетности предприятий. Они обеспечивали подачу отчетности 75 078 компаний, а в среднем на одного бухгалтера приходилось 1,2 компании. Этот показатель почти не меняется уже пять лет подряд. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы Опендатабот.

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Несмотря на распространенное мнение, что один бухгалтер одновременно работает с большим количеством бизнесов, исследование показало, что 86% бухгалтеров были указаны только в одной компании. Еще 14% специалистов работали с двумя-четырьмя предприятиями, а бухгалтеров, которые одновременно вели пять и более компаний, оказалось всего 279. При этом лишь 29 бухгалтеров по всей стране обслуживали десять и более предприятий.

Больше всего компаний в прошлом году обслуживал бухгалтер из Запорожской области — 28 предприятий. Второе место с показателем 23 компании разделили бухгалтеры из Днепропетровской и Житомирской областей. Стоит отметить, что все эти специалисты вели документацию ОСМД. Третью позицию с 22 компаниями заняла также бухгалтер из Днепропетровской области — это все коммунальные учреждения образования.

В то же время рекорд по количеству поданных документов принадлежит бухгалтеру, который сотрудничал с 10 компаниями и подал в течение года 183 финансовых отчета. В Опендатабот объясняют, что одно предприятие в течение года может подавать несколько квартальных, годовых и уточняющих отчетов.

Аналитики также отмечают постепенное сокращение количества компаний, в финансовой отчетности которых указаны бухгалтеры. Если в 2022 году таких предприятий было 80,7 тыс., то в 2025 году — 75 тыс. В то же время уменьшилось и количество поданных годовых форм — со 126,9 тыс. до 116,4 тыс.

Больше всего бухгалтеров традиционно работает в Киеве — более 13 тыс. Далее следуют Днепропетровская область (5,8 тыс.), Львовская область (4,3 тыс.), Киевская область (4 тыс.) и Одесская область (4 тыс.).

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