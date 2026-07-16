  1. В Украине

В Харьковской области женщина искусственно разрушила дом, чтобы получить жилищный сертификат

20:21, 16 июля 2026 139
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чтобы создать видимость уничтожения жилья, женщина за вознаграждение попросила знакомого разобрать кирпичные стены дома, имитируя последствия вражеского удара.
В Харьковской области женщина искусственно разрушила дом, чтобы получить жилищный сертификат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жительнице села Петровское Изюмского района Харьковской области сообщили о подозрении в мошенничестве по факту незаконного получения компенсации по государственной программе «єВідновлення». По данным следствия, женщина могла инсценировать разрушение собственного дома, чтобы получить средства на приобретение нового жилья.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, весной 2023 года женщина решила оформить компенсацию за дом в селе. При этом, по данным следствия, крышу дома демонтировали еще до начала полномасштабного вторжения, а само здание не получило повреждений в результате боевых действий.

Чтобы создать видимость разрушенного вследствие российской атаки жилья, хозяйка за вознаграждение попросила знакомого разобрать кирпичные стены дома. После этого она обратилась с заявлением о получении компенсации.

Во время обследования дома комиссией по рассмотрению вопросов предоставления компенсации женщина заявила, что жилье якобы было разрушено в результате российской атаки. На основании предоставленных ею сведений в октябре 2024 года ей выдали жилищный сертификат на сумму почти 800 тысяч гривен.

В дальнейшем полученные средства женщина использовала для приобретения двухкомнатной квартиры в Балаклее Изюмского района.

Однако результаты комплексных судебных строительно-технической и взрывотехнической экспертиз опровергли версию о разрушении дома вследствие боевых действий.

Женщине сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве 42-летнему уроженцу Донецкой области сообщили о подозрении в попытке незаконно получить государственную компенсацию по программе «єВідновлення» за дом, который ему никогда не принадлежал. Сумма компенсации должна была составить более 2,6 млн грн, отмечают в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина получил в частном бюро технический паспорт на частный дом в Волновахском районе Донецкой области, который находится в зоне боевых действий, после чего обратился к государственному регистратору в Киевской области.

На основании поданных документов в Государственный реестр вещных прав внесли изменения, оформив на подозреваемого право собственности на дом площадью почти 98 кв. м, хотя фактически недвижимость принадлежит другим людям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Харьков компенсация подозреваемый єВідновлення

Популярные новости

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

13:32, 16 июля 2026 2k
Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

16:10, 16 июля 2026 1k
Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

16:19, 16 июля 2026 1k
Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

16:02, 16 июля 2026 1k
Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

15:31, 16 июля 2026 1k
Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

17:14, 16 июля 2026 1k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Перезагрузка ГБР и merit-based прокуратура: Комитет одобрил унифицированную Антикоррупционную стратегию

Новая стратегия предлагает прозрачные конкурсы с участием международных экспертов с решающим голосом для назначения руководства ГБР, ВСП и ВККС.

Возражения против определения следственного судьи во время подготовительного производства обязательны к рассмотрению: разбор решения КСУ

Определение сроков на ознакомление со делом без права на апелляцию: что решил Конституционный Суд.

Бывшим гражданам Украины хотят разрешить вернуть паспорт без переезда и экзаменов

Законопроект №15410 устраняет пробелы, возникшие после введения института множественного гражданства и устанавливает упрощенный порядок возобновления гражданства для определенных категорий лиц.

ВСП требует от адвокатуры провести съезд для избрания двух членов Совета

В Высшем совете правосудия заявили, что отсутствие адвокатов в составе Совета угрожает работе органа.

Прокурора Луганской спецпрокуратуры Олега Погрибного уволили за связи с фигурантом дела и ложь в декларации добропорядочности

ВСП уволил прокурора Олега Погрибного за внеслужебные связи и недостоверную декларацию добропорядочности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]