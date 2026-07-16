В Харьковской области женщина искусственно разрушила дом, чтобы получить жилищный сертификат

Чтобы создать видимость уничтожения жилья, женщина за вознаграждение попросила знакомого разобрать кирпичные стены дома, имитируя последствия вражеского удара.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жительнице села Петровское Изюмского района Харьковской области сообщили о подозрении в мошенничестве по факту незаконного получения компенсации по государственной программе «єВідновлення». По данным следствия, женщина могла инсценировать разрушение собственного дома, чтобы получить средства на приобретение нового жилья.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, весной 2023 года женщина решила оформить компенсацию за дом в селе. При этом, по данным следствия, крышу дома демонтировали еще до начала полномасштабного вторжения, а само здание не получило повреждений в результате боевых действий.

Чтобы создать видимость разрушенного вследствие российской атаки жилья, хозяйка за вознаграждение попросила знакомого разобрать кирпичные стены дома. После этого она обратилась с заявлением о получении компенсации.

Во время обследования дома комиссией по рассмотрению вопросов предоставления компенсации женщина заявила, что жилье якобы было разрушено в результате российской атаки. На основании предоставленных ею сведений в октябре 2024 года ей выдали жилищный сертификат на сумму почти 800 тысяч гривен.

В дальнейшем полученные средства женщина использовала для приобретения двухкомнатной квартиры в Балаклее Изюмского района.

Однако результаты комплексных судебных строительно-технической и взрывотехнической экспертиз опровергли версию о разрушении дома вследствие боевых действий.

Женщине сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве 42-летнему уроженцу Донецкой области сообщили о подозрении в попытке незаконно получить государственную компенсацию по программе «єВідновлення» за дом, который ему никогда не принадлежал. Сумма компенсации должна была составить более 2,6 млн грн, отмечают в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина получил в частном бюро технический паспорт на частный дом в Волновахском районе Донецкой области, который находится в зоне боевых действий, после чего обратился к государственному регистратору в Киевской области.

На основании поданных документов в Государственный реестр вещных прав внесли изменения, оформив на подозреваемого право собственности на дом площадью почти 98 кв. м, хотя фактически недвижимость принадлежит другим людям.