Мужчина пытался получить 2,6 млн грн за разрушенный дом в Донецкой области, который ему никогда не принадлежал

Подозреваемый получил техпаспорт на чужое жилье, а затем зарегистрировал право собственности через государственного регистратора.

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В Киеве 42-летнему уроженцу Донецкой области сообщили о подозрении в попытке незаконно получить государственную компенсацию по программе «єВідновлення» за дом, который ему никогда не принадлежал. Сумма компенсации должна была составить более 2,6 млн грн, подчеркивают в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, мужчина получил в частном бюро технический паспорт на частный дом в Волновахском районе Донецкой области, который находится в зоне боевых действий, после чего обратился к государственному регистратору в Киевской области.

На основании поданных документов в Государственный реестр вещных прав внесли изменения, оформив на подозреваемого право собственности на дом площадью почти 98 кв. м, хотя фактически недвижимость принадлежит другим людям.

После этого в декабре 2025 года мужчина подал через приложение «Дія» заявление на получение жилищного сертификата по программе «єВідновлення». За разрушенный дом такой площади он рассчитывал получить компенсацию в виде сертификата на сумму более 2,6 млн грн.

О незаконном переоформлении права собственности узнала настоящая владелица дома. Она обратилась в правоохранительные органы после того, как выяснила, что кто-то оформил ее разрушенное жилье на себя и пытается получить государственное возмещение.

После этого подозреваемый подал новое заявление о прекращении рассмотрения документов, пытаясь избежать ответственности.

Действия мужчины квалифицированы как оконченное покушение на мошенничество (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция ч. 5 ст. 190 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве.

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