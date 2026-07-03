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Чоловік намагався отримати 2,6 млн грн за знищений будинок на Донеччині, який йому ніколи не належав

15:32, 3 липня 2026
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Підозрюваний отримав техпаспорт на чуже житло, а згодом зареєстрував право власності через державного реєстратора.
Чоловік намагався отримати 2,6 млн грн за знищений будинок на Донеччині, який йому ніколи не належав
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У Києві 42-річному уродженцю Донецької області повідомили про підозру у спробі незаконно отримати державну компенсацію за програмою «єВідновлення» за будинок, який йому ніколи не належав. Сума компенсації мала становити понад 2,6 млн грн, наголошують в Офісі Генпрокурора.

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За даними слідства, чоловік отримав у приватному бюро технічний паспорт на приватний будинок у Волноваському районі Донецької області, який перебуває у зоні бойових дій, після чого звернувся до державного реєстратора на Київщині.

На підставі поданих документів до Державного реєстру речових прав внесли зміни, оформивши на підозрюваного право власності на будинок площею майже 98 кв. м, хоча фактично нерухомість належить іншим людям.

Після цього у грудні 2025 року чоловік подав через застосунок «Дія» заяву на отримання житлового сертифіката за програмою «єВідновлення». За зруйнований будинок такої площі він розраховував отримати компенсацію у вигляді сертифіката на понад 2,6 млн грн.

Про незаконне переоформлення права власності дізналася справжня власниця будинку. Вона звернулася до правоохоронців після того, як з'ясувала, що хтось оформив її зруйноване житло на себе та намагається отримати державне відшкодування.

Після цього підозрюваний подав нову заяву про припинення розгляду документів, намагаючись уникнути відповідальності.

Дії чоловіка кваліфіковано як закінчений замах на шахрайство (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві.

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ОГП Донецьк компенсація офіс генерального прокурора єВідновлення

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