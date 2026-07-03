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ПДВ для малого бізнесу поставили на паузу: нові строки визначать залежно від можливостей

13:32, 3 липня 2026
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Засідання МВФ можуть провести до 20 липня.
ПДВ для малого бізнесу поставили на паузу: нові строки визначать залежно від можливостей
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Уряд передав усі необхідні документи для проведення засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, яке попередньо заплановане до 20 липня.

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Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час пленарного засідання Верховної Ради 3 липня, Україна вже виконала всі необхідні процедурні кроки для розгляду питання щодо подальшого фінансування з боку МВФ.

«Усі документи, необхідні для проведення засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, передані. Зараз розглядається варіант проведення засідання до 20 липня. Усе необхідне з боку уряду та Президента зроблено для того, щоб Україна отримала кошти», — зазначив Марченко.

Окремо міністр наголосив на важливості законопроєкту щодо міжнародних поштових відправлень, підкресливши його значення як для співпраці з МВФ, так і для виконання умов макрофінансової допомоги, ратифікованих парламентом раніше.

Водночас Марченко повідомив, що питання щодо оподаткування малого бізнесу, зокрема суб’єктів, які наразі не є платниками ПДВ, тимчасово відтерміноване. Подальші строки його розгляду залежатимуть від економічної ситуації та безпекових умов, включно з ситуацією на фронті.

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Верховна Рада України бізнес уряд ПДВ МВФ податки

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