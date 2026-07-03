ПДВ для малого бізнесу поставили на паузу: нові строки визначать залежно від можливостей

Засідання МВФ можуть провести до 20 липня.

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Уряд передав усі необхідні документи для проведення засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, яке попередньо заплановане до 20 липня.

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час пленарного засідання Верховної Ради 3 липня, Україна вже виконала всі необхідні процедурні кроки для розгляду питання щодо подальшого фінансування з боку МВФ.

«Усі документи, необхідні для проведення засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, передані. Зараз розглядається варіант проведення засідання до 20 липня. Усе необхідне з боку уряду та Президента зроблено для того, щоб Україна отримала кошти», — зазначив Марченко.

Окремо міністр наголосив на важливості законопроєкту щодо міжнародних поштових відправлень, підкресливши його значення як для співпраці з МВФ, так і для виконання умов макрофінансової допомоги, ратифікованих парламентом раніше.

Водночас Марченко повідомив, що питання щодо оподаткування малого бізнесу, зокрема суб’єктів, які наразі не є платниками ПДВ, тимчасово відтерміноване. Подальші строки його розгляду залежатимуть від економічної ситуації та безпекових умов, включно з ситуацією на фронті.

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