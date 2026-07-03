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Камеру терміново перефарбували, а відеозаписи зникли: в Одеському СІЗО розслідують ймовірне катування ув'язненого

13:13, 3 липня 2026
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В СІЗО виявили ознаки можливого приховування доказів, а також зафіксували спроби тиску на ув'язнених.
Камеру терміново перефарбували, а відеозаписи зникли: в Одеському СІЗО розслідують ймовірне катування ув'язненого
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Під час моніторингового візиту представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявили в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» обставини, які можуть свідчити про ймовірне катування ув'язненого та спробу приховати сліди кримінального правопорушення. За цими фактами вже відкрито кримінальне провадження за статтею 127 Кримінального кодексу України («Катування»).

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Позаплановий моніторинговий візит до установи здійснила група на чолі з представником Уповноваженого в Одеській області Ігорем Міщенком.

Під час перевірки встановлено, що через технічний збій, який стався напередодні, не збереглися записи камер відеоспостереження, зокрема з корпусу, де перебувала особа, яка, за попередніми даними, могла постраждати від насильницьких дій.

Також монітори оглянули камеру, де утримувався ув'язнений, і виявили ознаки нещодавнього ремонту: у приміщенні відчувався запах свіжої фарби та були помітні сліди її нанесення. Водночас працівники СІЗО запевнили, що жодних ремонтних робіт не проводилося, а походження запаху їм невідоме.

За словами осіб, які утримуються в цій камері, перед візитом моніторингової групи в приміщенні терміново демонтували кахельне покриття підлоги та перефарбували частину стін.

У зв'язку з цим представники Омбудсмана викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції для фіксації можливого приховування слідів злочину. Правоохоронці провели необхідні процесуальні дії.

Крім того, під час візиту зафіксували випадки, коли окремі працівники установи, за даними представників Омбудсмана, у присутності моніторингової групи намагалися чинити тиск на ув'язнених, які надавали пояснення, щоб приховати реальні обставини події та перешкодити встановленню істини.

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини наголосили, що будь-які прояви катувань, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження, а також спроби приховати такі факти чи вплинути на свідків є неприпустимими.

Там також висловили сподівання на швидке, повне та неупереджене розслідування, яке дозволить встановити всі обставини справи та притягнути винних до відповідальності.

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СІЗО Одеса омбудсмен

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