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Камеру срочно перекрасили, а видеозаписи исчезли: в Одесском СИЗО расследуют вероятные пытки заключенного

13:13, 3 июля 2026
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В СИЗО выявили признаки возможного сокрытия доказательств, а также зафиксировали попытки давления на заключенных.
Камеру срочно перекрасили, а видеозаписи исчезли: в Одесском СИЗО расследуют вероятные пытки заключенного
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Во время мониторингового визита представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявили в ГУ «Одесский следственный изолятор» обстоятельства, которые могут свидетельствовать о вероятном применении пыток к заключенному и попытке скрыть следы уголовного правонарушения. По данным фактам уже открыто уголовное производство по статье 127 Уголовного кодекса Украины («Пытки»).

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Внеплановый мониторинговый визит в учреждение осуществила группа во главе с представителем Уполномоченного в Одесской области Игорем Мищенко.

Во время проверки установлено, что из-за технического сбоя, произошедшего накануне, не сохранились записи камер видеонаблюдения, в частности из корпуса, где находилось лицо, которое, по предварительным данным, могло пострадать в результате насильственных действий.

Также мониторы осмотрели камеру, где содержался заключенный, и выявили признаки недавно проведенного ремонта: в помещении ощущался запах свежей краски и были заметны следы ее нанесения. В то же время сотрудники СИЗО заверили, что никаких ремонтных работ не проводилось, а происхождение запаха им неизвестно.

По словам лиц, содержащихся в этой камере, перед визитом мониторинговой группы в помещении в срочном порядке демонтировали кафельное покрытие пола и перекрасили часть стен.

В связи с этим представители Омбудсмана вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции для фиксации возможного сокрытия следов преступления. Правоохранители провели необходимые процессуальные действия.

Кроме того, во время визита были зафиксированы случаи, когда отдельные сотрудники учреждения, по данным представителей Омбудсмана, в присутствии мониторинговой группы пытались оказывать давление на заключенных, которые давали объяснения, чтобы скрыть реальные обстоятельства происшествия и воспрепятствовать установлению истины.

В Офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека подчеркнули, что любые проявления пыток, жестокого или унижающего достоинство обращения, а также любые попытки скрыть такие факты или повлиять на свидетелей являются недопустимыми.

Там также выразили надежду на быстрое, полное и беспристрастное расследование, которое позволит установить все обстоятельства дела и привлечь виновных к ответственности.

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СИЗО Одесса омбудсмен

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