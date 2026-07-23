Владимир Зеленский раскрыл, какую должность предложил Юлии Свириденко

Президент пояснил, что считает должность посла Украины в США одним из ключевых для государства, а Юлию Свириденко назвал кандидатурой, которая отвечала бы уровню этой должности.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал бывшей главе правительства Юлии Свириденко возглавить дипломатическое представительство Украины в США.

Как Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве, он рассматривал кандидатуру Свириденко на должность посла из-за ее вклада в заключение экономического соглашения с Соединенными Штатами.

Он подчеркнул, что посол Украины в США должен быть человеком высокого государственного уровня — уровня вице-премьера, министра или премьер-министра, поскольку это одно из ключевых направлений внешней политики.

Зеленский отметил, что Свириденко сыграла важную роль в подготовке и заключении экономического соглашения с США.

В то же время он добавил, что для Свириденко «есть предложение возглавить еще одно направление». О чем именно идет речь, Зеленский не уточнил.

Также глава государства сообщил, что предложил министру обороны Рустему Умерову новые варианты дальнейшей работы.

По словам Зеленского, перед Умеровым сейчас стоят три ключевые задачи: участие в переговорах о завершении войны, работа над drone deal и развитие проекта антибаллистической системы Freya.

Напомним, что Верховная Рада Украины 14 июля 258 голосами поддержала проект постановления 15407 об отставке Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Ранее Юлия Свириденко заявила, что подала в отставку из-за необходимости обновления Кабинета министров. По ее словам, такое решение было принято после разговора с Президентом Украины.

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