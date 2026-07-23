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Авто для ВСУ вместо фронта оказывались в продаже — во Львовской области будут судить организатора схемы

17:02, 23 июля 2026 112
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С марта по октябрь прошлого года мужчина незаконно ввез 14 автомобилей, совокупная стоимость которых превысила 2,2 млн. гривен.
Авто для ВСУ вместо фронта оказывались в продаже — во Львовской области будут судить организатора схемы
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На Львовщине будут судить 36-летнего жителя Умани, которого обвиняют в незаконной продаже автомобилей, ввезенных в Украину под видом гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины.

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Как сообщили во Львовской областной прокуратуре, по данным следствия, мужчина организовал схему ввоза транспортных средств из-за границы. Автомобили он находил на иностранных сайтах, после чего их доставляли в Украину привлеченные водители.

Во время таможенного оформления транспортные средства декларировали как гуманитарную помощь для ВСУ, что позволяло избежать уплаты обязательных таможенных платежей.

По версии следствия, после ввоза автомобили выставляли на продажу через интернет-площадки. Стоимость каждого транспортного средства составляла от 2 300 до 4 300 евро в зависимости от технического состояния и класса.

Правоохранители установили, что с марта по октябрь прошлого года обвиняемый ввез в Украину 14 автомобилей общей стоимостью более 2,2 млн гривен. Среди них были кроссоверы, внедорожники и автомобили премиум-класса, в частности Audi A6, Audi Allroad, Volkswagen Touareg и Volvo V70.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Мужчине инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 340 до 680 тыс. грн или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Центральный районный суд города Николаева передали обвинительный акт в отношении делопроизводителя одной из воинских частей, которого подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела № 490/2812/26 поступили вместе с соглашением о признании виновности, заключенным между стороной обвинения и обвиняемым при участии его адвоката. Об этом сообщили в суде. Прокурор просил утвердить соглашение, отметив, что оно соответствует требованиям закона. Обвиняемый и защитник поддержали позицию прокурора.

Согласно соглашению, обвиняемый признал свою вину в том, что в феврале 2026 года продал четыре внедорожника, которые были ввезены в страну на льготных условиях как гуманитарная помощь на общую сумму около 17 тыс. долларов США.

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