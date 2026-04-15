Делопроизводитель воинской части продал гуманитарные автомобили для ВСУ: суд не утвердил соглашение о признании вины

В Николаеве суд отказался утвердить соглашение о признании вины по делу делопроизводителя воинской части, обвиняемого в продаже гуманитарных автомобилей.

В Центральный районный суд города Николаева передан обвинительный акт в отношении делопроизводителя одной из воинских частей, которого подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела № 490/2812/26 поступили вместе с соглашением о признании вины, заключённым между стороной обвинения и подсудимым при участии его адвоката. Об этом сообщили в суде.

Прокурор просил утвердить соглашение, отметив, что оно соответствует требованиям закона. Обвиняемый и его защитник поддержали позицию прокурора.

Согласно соглашению, обвиняемый признавал свою вину в том, что в феврале 2026 года он продал четыре внедорожника, которые были ввезены в страну на льготных условиях как гуманитарная помощь, на общую сумму около 17 тысяч долларов США.

Стороны просили суд, учитывая обстоятельства дела, личность обвиняемого, сотрудничество со следствием, а также факт добровольного пожертвования на нужды ВС Украины в размере 150 000 гривен, утвердить согласованное наказание в виде служебного ограничения сроком на два года с удержанием 10% денежного обеспечения в доход государства.

Кроме того, мужчину предлагалось лишить права заниматься деятельностью, связанной с оборотом, использованием и распоряжением волонтёрской и гуманитарной помощью, сроком на два года, без конфискации имущества.

Рассмотрев соглашение, суд пришёл к выводу о его несоответствии интересам общества, в том числе из-за повышенной общественной опасности преступления — продажи автомобилей, предназначенных для отпора вооружённой агрессии РФ.

В связи с этим суд отказал в утверждении соглашения. Данное решение обжалованию не подлежит.

