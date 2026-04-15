  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Делопроизводитель воинской части продал гуманитарные автомобили для ВСУ: суд не утвердил соглашение о признании вины

21:19, 15 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Николаеве суд отказался утвердить соглашение о признании вины по делу делопроизводителя воинской части, обвиняемого в продаже гуманитарных автомобилей.
Делопроизводитель воинской части продал гуманитарные автомобили для ВСУ: суд не утвердил соглашение о признании вины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Центральный районный суд города Николаева передан обвинительный акт в отношении делопроизводителя одной из воинских частей, которого подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Материалы дела № 490/2812/26 поступили вместе с соглашением о признании вины, заключённым между стороной обвинения и подсудимым при участии его адвоката. Об этом сообщили в суде.

Прокурор просил утвердить соглашение, отметив, что оно соответствует требованиям закона. Обвиняемый и его защитник поддержали позицию прокурора.

Согласно соглашению, обвиняемый признавал свою вину в том, что в феврале 2026 года он продал четыре внедорожника, которые были ввезены в страну на льготных условиях как гуманитарная помощь, на общую сумму около 17 тысяч долларов США.

Стороны просили суд, учитывая обстоятельства дела, личность обвиняемого, сотрудничество со следствием, а также факт добровольного пожертвования на нужды ВС Украины в размере 150 000 гривен, утвердить согласованное наказание в виде служебного ограничения сроком на два года с удержанием 10% денежного обеспечения в доход государства.

Кроме того, мужчину предлагалось лишить права заниматься деятельностью, связанной с оборотом, использованием и распоряжением волонтёрской и гуманитарной помощью, сроком на два года, без конфискации имущества.

Рассмотрев соглашение, суд пришёл к выводу о его несоответствии интересам общества, в том числе из-за повышенной общественной опасности преступления — продажи автомобилей, предназначенных для отпора вооружённой агрессии РФ.

В связи с этим суд отказал в утверждении соглашения. Данное решение обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Николаев судебная практика

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]