Какие обстоятельства учитывает суд при принятии решения о проведении рассмотрения полностью или частично в отсутствие адвоката — ответ ВС

ВС отметил, что решение о проведении рассмотрения полностью или частично в отсутствие адвоката суд принимает с учетом всех обстоятельств производства.

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В случае проведения рассмотрения без адвоката суд должен максимально компенсировать его отсутствие другими процессуальными средствами. К таким выводам пришла Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 285/1242/17.

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 3 ст. 286 УК Украины. В кассационной жалобе сторона защиты считала необоснованными выводы суда апелляционной инстанции о том, что обвиняемый и его защитники злоупотребляют правом на отложение судебного разбирательства и таким образом желают затянуть сроки апелляционного рассмотрения.

Оценивая указанные кассационные требования, объединенная палата КУС ВС указала, что, помимо обязательства по ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод обеспечить обвиняемому лицу право на защиту, Украина также имеет обязательство по ст. 2 этой Конвенции, гарантирующей право на жизнь. В данном деле перед апелляционным судом возникла проблема согласовать обязанность по ст. 2 Конвенции сделать все необходимое для того, чтобы лицо, если его виновность будет доказана, было привлечено к ответственности, — с одной стороны, и право обвиняемого лица иметь квалифицированное юридическое представительство в суде апелляционной инстанции — с другой.

На момент рассмотрения в апелляционной инстанции осужденного представляли четыре защитника, из которых двое последних подали апелляционные жалобы в интересах осужденного. Апелляционное рассмотрение данного уголовного производства откладывалось 8 раз, поскольку защитники, заблаговременно уведомленные о дате рассмотрения, в судебные заседания не являлись. Оценив эти обстоятельства, объединенная палата пришла к выводу, что апелляционный суд прилагал все возможные усилия для того, чтобы рассмотрение дела состоялось своевременно и с соблюдением права обвиняемого быть представленным защитником.

Объединенная палата отметила, что осужденный достоверно знал о том, что срок давности вскоре истечет. Однако в период апелляционного рассмотрения он отказался от помощи трех защитников, некоторые из которых осуществляли его защиту на протяжении длительного времени и были хорошо осведомлены об обстоятельствах его дела. Обвиняемый не мог не понимать, что увольнение им адвокатов, хорошо знакомых с его делом, за две недели до истечения срока давности приведет к тому, что он либо останется без юридического представительства, либо получит адвоката, который в очень короткий срок будет вынужден изучить дело и подготовиться к апелляционному рассмотрению. Отказ от защитника или его замена требуют очень серьезных причин, однако осужденный ни в апелляционной инстанции, ни в кассационном суде так и не смог объяснить причины увольнения им адвокатов. Такие действия и решения осужденного давали апелляционному суду основания считать, что сторона защиты манипулирует процессуальными правами с целью дождаться истечения срока давности.

С постановлением ОП КУС ВС от 1 июня 2026 года по делу № 285/1242/17 (производство № 51-3988кмо25) можно ознакомиться по ссылке.

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