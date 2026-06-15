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Пятеро детей из Киева попали к медикам после питания в отеле, где действовал запрет на работу кухни

22:00, 15 июня 2026
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Пятеро детей из Киева обратились за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия после питания в отеле.
Пятеро детей из Киева попали к медикам после питания в отеле, где действовал запрет на работу кухни
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Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области сообщило о результатах проверки гостинично-отдыхательного комплекса в селе Поляница, где во время летнего сезона 2026 года находилась организованная группа детей.

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По данным ведомства, при проведении внепланового мероприятия государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов во время эпидемиологического расследования вспышки острой кишечной инфекции в отеле «NACIKU» в селе Поляница специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области провели внеплановую проверку. Она выявила нарушения требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

По результатам проверки главный государственный инспектор вынес распоряжение о временном, на 10 рабочих дней, запрете оборота пищевых продуктов в ресторане отеля.

Однако, как указывают в Госпродпотребслужбе, во время действия этого запрета оператор рынка продолжил предоставлять услуги питания и принял в отель организованную группу детей из города Киева. Пятеро детей из этой группы почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью.

После этого Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области повторно провело внеплановое мероприятие государственного контроля. За невыполнение распоряжения составлен соответствующий протокол. Размер штрафа составит около 350 тысяч гривен. Также заведению повторно выдано предписание об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

В настоящее время оператор рынка самостоятельно прекратил оборот пищевых продуктов в заведении до завершения эпидемиологического расследования.

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дети Киев Госпродпотребслужба питание

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