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П’ятеро дітей з Києва потрапили до медиків після харчування в готелі, де діяла заборона на роботу кухні

22:00, 15 червня 2026
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П’ятеро дітей з Києва звернулися по медичну допомогу через погіршення самопочуття після харчування в готелі.
П’ятеро дітей з Києва потрапили до медиків після харчування в готелі, де діяла заборона на роботу кухні
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Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомило про результати перевірки готельно-відпочинкового комплексу в селі Поляниця, де під час літнього сезону 2026 року перебувала організована група дітей.

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За даними відомства, при проведенні позапланового заходу державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів під час епідеміологічного розслідування спалаху гострої кишкової інфекції в готелі «NACIKU» у селі Поляниця фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області провели позапланову перевірку. Вона виявила порушення вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.

За результатами перевірки головний державний інспектор видав розпорядження про тимчасову, на 10 робочих днів, заборону обігу харчових продуктів у ресторані готелю.

Однак, яка вказують у Держпродспоживслужбі, під час дії цієї заборони оператор ринку продовжив надавати послуги з харчування та прийняв у готель організовану групу дітей із міста Києва. П’ятеро дітей із цієї групи відчули погіршення самопочуття та звернулися по медичну допомогу.

Після цього Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повторно провело позаплановий захід державного контролю. За невиконання розпорядження складено відповідний протокол. Розмір штрафу становитиме близько 350 тисяч гривень. Також закладу повторно видано припис про усунення порушень законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.

Наразі оператор ринку самостійно припинив обіг харчових продуктів у закладі до завершення епідеміологічного розслідування.

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діти Київ Держпродспоживслужба харчування

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