Пенсия в 2026 году: что будет при наличии 28 лет страхового стажа

Наличие 28 лет страхового стажа не позволяет выйти на пенсию в 60 лет.

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Украинцы, которые в 2026 году будут иметь 28 лет страхового стажа, не смогут оформить пенсию по возрасту после достижения 60 лет. Вместе с тем такой стаж дает право выйти на пенсию в 63 года, если выполнены требования пенсионного законодательства.

Согласно законодательству, в 2026 году для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — от 23 до 33 лет страхового стажа;

в 65 лет — от 15 до 23 лет страхового стажа.

При этом количество лет страхового стажа не определяет фиксированный размер пенсии. Даже люди с одинаковым стажем могут получать разные выплаты.

Пенсия рассчитывается по формуле, которая учитывает не только продолжительность страхового стажа, но и размер официальной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, а также показатель средней заработной платы, используемый для расчета пенсий.

При 28 годах страхового стажа коэффициент страхового стажа составляет 0,28. Однако окончательный размер пенсии зависит от индивидуального коэффициента заработка. Если человек в течение трудовой деятельности получал официальную заработную плату на уровне или выше средней по стране, его пенсия будет выше. Если же заработок был невысоким или часть доходов выплачивалась неофициально, размер пенсионных выплат будет меньше, несмотря на наличие 28 лет страхового стажа.

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