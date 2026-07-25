  1. В Украине

Пенсия в 2026 году: что будет при наличии 28 лет страхового стажа

20:01, 25 июля 2026 246
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наличие 28 лет страхового стажа не позволяет выйти на пенсию в 60 лет.
Пенсия в 2026 году: что будет при наличии 28 лет страхового стажа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которые в 2026 году будут иметь 28 лет страхового стажа, не смогут оформить пенсию по возрасту после достижения 60 лет. Вместе с тем такой стаж дает право выйти на пенсию в 63 года, если выполнены требования пенсионного законодательства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно законодательству, в 2026 году для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь:

  • в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;
  • в 63 года — от 23 до 33 лет страхового стажа;
  • в 65 лет — от 15 до 23 лет страхового стажа.

При этом количество лет страхового стажа не определяет фиксированный размер пенсии. Даже люди с одинаковым стажем могут получать разные выплаты.

Пенсия рассчитывается по формуле, которая учитывает не только продолжительность страхового стажа, но и размер официальной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, а также показатель средней заработной платы, используемый для расчета пенсий.

При 28 годах страхового стажа коэффициент страхового стажа составляет 0,28. Однако окончательный размер пенсии зависит от индивидуального коэффициента заработка. Если человек в течение трудовой деятельности получал официальную заработную плату на уровне или выше средней по стране, его пенсия будет выше. Если же заработок был невысоким или часть доходов выплачивалась неофициально, размер пенсионных выплат будет меньше, несмотря на наличие 28 лет страхового стажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

Популярные новости

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 15k
Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

18:28, 24 июля 2026 6k
Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

23:12, 24 июля 2026 5k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 16k
Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 16k
Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

09:42, 24 июля 2026 9k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Покупка квартиры в 2026 году, документы и ошибки: какие риски ждут покупателя

Военное положение создало новые риски, которых раньше практически не существовало: повреждение жилья в результате боевых действий, ограничения по отдельным территориям, мошеннические схемы с документами, а также споры по праву собственности.

Через 10 лет Украине понадобится почти 15 млн работников — в каких сферах ожидают наибольшего дефицита

Украина ищет баланс между преодолением кадрового дефицита, защитой внутреннего рынка труда и контролем за миграционными процессами.

Заложники макроэкономики: НБУ не планирует быстрого увеличения лимитов для украинцев за границей

В ответ на запрос «Судебно-юридической газеты» НБУ отметил, что смягчение валютных ограничений для украинцев за границей зависит от МВФ и макроэкономических показателей, а не от цен в ЕС.

Обязательная доля в наследстве имеет приоритет перед завещанием: Верховный Суд признал недействительными свидетельства о праве на наследство

Право на обязательную долю в наследстве возникает непосредственно из закона, а его нарушение может служить основанием для признания свидетельства о праве на наследство недействительным.

Работодатели превратили компьютеры и телефоны в инструменты слежки: где проходит граница между контролем и частной жизнью работника

За вами следят через трекер рабочего времени: что о мониторинге работников говорят Верховный Суд и ЕСПЧ.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]