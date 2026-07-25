В Киеве возле ресторана обнаружили гранаты: полиция проводит проверку

В Днепровском районе Киева возле ресторана обнаружили два корпуса гранат и задор.

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В Днепровском районе Киева правоохранители изъяли боеприпасы, обнаруженные возле одного из заведений общественного питания. Сейчас полицейские устанавливают происхождение опасных предметов и личность человека, который их оставил.

Как сообщили в полиции Киева, сообщение об опасной находке поступило сегодня около 13:00.

По предварительным данным, на перилах лестницы, ведущей к ресторану, обнаружили куртку. Внутри нее находились два корпуса гранат и запал.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, взрывотехники столичного главка и сотрудники полиции охраны. Правоохранители изъяли опасные предметы.

В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации происшествия. Полицейские устанавливают происхождение изъятых боеприпасов и личность человека, оставившего их возле заведения. Следственные действия продолжаются.

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