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Поймали эту рыбу — заплатите до 7 225 гривен: за какой улов штрафуют в Украине

16:25, 25 июля 2026 89
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Перед рыбалкой следует ознакомиться с правилами любительского рыболовства, ведь даже незначительное нарушение может привести к ответственности.
Поймали эту рыбу — заплатите до 7 225 гривен: за какой улов штрафуют в Украине
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Летний отдых у водоемов для многих украинцев неразрывно связан с рыбалкой. Однако даже обычный улов может обернуться серьезными финансовыми потерями, если не знать действующих правил. За вылов рыбы меньше установленного размера или нарушение требований законодательства рыбакам грозят существенные штрафы.

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Какие правила действуют для любительской рыбалки

В Украине рыбачить на водоемах общего пользования можно бесплатно, но только для собственных нужд. Продавать выловленную рыбу в рамках любительского рыболовства запрещено.

При этом рыбаки обязаны соблюдать установленные нормы, поскольку их нарушение может повлечь не только административную, но в отдельных случаях и уголовную ответственность.

Какие снасти запрещено использовать

Правила любительского рыболовства запрещают применять орудия лова, наносящие вред водным биоресурсам. К ним относятся:

  • электроудочки;
  • остроги;
  • пауки;
  • раколовки;
  • драчи;
  • ятери;
  • волоки;
  • топтухи;
  • сети;
  • взрывчатые и ядовитые вещества.

Использование таких средств считается нарушением природоохранного законодательства.

Во время рыбалки необходимо иметь при себе:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • средство для измерения длины рыбы или раков.

Это позволит сразу проверить, соответствует ли улов установленным требованиям и можно ли его оставлять.

Как правильно измерять улов

Длину рыбы (кроме скатов) определяют от конца рыла при закрытом рте до начала средних лучей хвостового плавника.

Раков измеряют по спине — от условной линии, соединяющей середину глаз, до края средней хвостовой пластины.

Госрыбагентство напоминает, что для отдельных видов рыбы установлены минимально допустимые размеры.

В частности:

  • европейский сом — от 80 см;
  • белый амур и толстолобик — от 60 см в днепровских водохранилищах и 40 см в остальных водоемах;
  • щука — от 50 см;
  • обыкновенный судак — от 42 см;
  • лещ и сазан (карп) — 35 см в днепровских водохранилищах и 30 см в других водоемах;
  • жерех — 30 см;
  • сиг — 25 см;
  • голавль и чехонь — 24 см;
  • синец — 22 см;
  • линь, ручьевая форель и рыбец обыкновенный — 20 см.

Для плотвы и тарани минимальная длина 18 см установлена только для днепровских водохранилищ. В остальных внутренних водоемах такие ограничения отсутствуют.

Что касается речных раков, их разрешается оставлять только в том случае, если их длина составляет не менее 11 см в днепровских водохранилищах и 10 см в остальных водоемах.

Для большинства других видов рыбы минимальные размерные ограничения не установлены. При этом вылов представителей Красной книги Украины строго запрещен независимо от их размера.

Что делать, если рыба слишком маленькая

Если на крючок попался экземпляр, который не соответствует минимально допустимому размеру, его необходимо максимально осторожно снять с крючка и сразу же выпустить обратно в водоем.

Какие штрафы грозят за незаконный вылов

Помимо административной или уголовной ответственности, нарушители обязаны возместить ущерб, причиненный рыбному хозяйству. За незаконный вылов каждой рыбы предусмотрена значительная компенсация.

Размеры компенсации следующие:

  • форель — 7 225 грн;
  • сом — 5 117 грн;
  • сазан (карп) — 3 706 грн;
  • толстолобик и белый амур — по 3 638 грн;
  • судак — 3 587 грн;
  • щука — 3 468 грн;
  • окунь — 3 162 грн;
  • лещ и жерех — по 1 649 грн;
  • линь и голавль — по 1 598 грн;
  • синец, чехонь, серебряный карась и рыбец обыкновенный — по 1 581 грн;
  • плотва, красноперка и густера — по 1 564 грн.

За каждого незаконно выловленного речного рака также придется заплатить 3 332 грн.

Соблюдение правил рыболовства помогает не только избежать штрафов, но и сохранить водные биоресурсы для будущих поколений.

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Украина штраф / штрафы

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