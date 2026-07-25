Когда паспорт считается поврежденным и подлежит обмену: есть четыре случая
15:31, 25 июля 2026 148
Обмен паспорта осуществляется в случае непригодности паспорта для дальнейшего использования.
Фото: dmsu.gov.ua
Миграционная служба напомнила, в каких случаях паспорт гражданина Украины считается поврежденным и подлежит обмену.
Обмен паспорта осуществляется в случае непригодности паспорта для дальнейшего использования в таком состоянии:
- паспорт или фотография имеют повреждения и(или) отсутствует их часть, что не позволяет визуально идентифицировать личность, прочитать фамилию, собственное имя, отчество, дату и место рождения, кем выдан паспорт, подпись должностного лица и дату выдачи;
- у паспорта имеются повреждения перфорированной серии и номера, которые не позволяют установить реквизиты паспорта;
- в паспорте имеются исправления, в частности внесение изменений в персональные данные лица, наименование органа, штамп, печать;
- в паспорте в виде ID-карты имеются повреждения, которые блокируют возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя.
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