Когда паспорт считается поврежденным и подлежит обмену: есть четыре случая

Обмен паспорта осуществляется в случае непригодности паспорта для дальнейшего использования.

Фото: dmsu.gov.ua

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Миграционная служба напомнила, в каких случаях паспорт гражданина Украины считается поврежденным и подлежит обмену.

Обмен паспорта осуществляется в случае непригодности паспорта для дальнейшего использования в таком состоянии:

паспорт или фотография имеют повреждения и(или) отсутствует их часть, что не позволяет визуально идентифицировать личность, прочитать фамилию, собственное имя, отчество, дату и место рождения, кем выдан паспорт, подпись должностного лица и дату выдачи;

у паспорта имеются повреждения перфорированной серии и номера, которые не позволяют установить реквизиты паспорта;

в паспорте имеются исправления, в частности внесение изменений в персональные данные лица, наименование органа, штамп, печать;

в паспорте в виде ID-карты имеются повреждения, которые блокируют возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя.

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